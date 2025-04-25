Ulice Bašty projde kompletní proměnou
Brno, 7. srpna 2025 - Prostranství mezi ulicemi Nádražní a Bašty, které dnes slouží jako frekventovaná pěší spojka, je dlouhodobě zanedbaném stavu. To změní připravovaná rekonstrukce, která vrátí původní podobu lokality. Město Brno pracuje na získání stavebního povolení, v příštím roce by se mělo začít s rekonstrukcí. Připravovaná proměna za necelých 19 milionů korun včetně DPH přinese bezpečnější pohyb chodců, více zeleně, nový mobiliář i pobytová místa.
Cílem rekonstrukce je zlepšit prostupnost a využitelnost svahu mezi historickým centrem a Denisovými sady. Navržené řešení počítá s rozšířením celé ulice, novým schodištěm, posezením, veřejným osvětlením a rekultivací zeleně. Počítá se s novou výsadbou, automatickou závlahou a lepším hospodařením s dešťovou vodou.
„Společně s architekty a Veřejnou zelení města Brna chystáme rekonstrukci ulice Bašty nad hlavním nádražím. Chceme tím i navrátit původní funkci místa z 19. století, kdy tu historicky byla menší promenáda. Zeleň je zde momentálně zanedbaná a část ulice slouží jako parkoviště. To se ale brzy změní. Cílem je navázat na Denisovy sady novou promenádou. Ošetříme stávající a vysadíme novou zeleň, doplníme mobiliář i osvětlení, dokonce zredukujeme počet parkovacích míst. Vznikne zde moderní a příjemné posezení uprostřed města,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Dalším projektem, který na rekonstrukci ulice Bašty do budoucna naváže je i rekonstrukce bývalé Městské ubytovací kanceláře na ulici Nádražní.
„Funkcionalistický dům, který v roce 1927 navrhl architekt Oskar Poříska, hodláme citlivě zrekonstruovat. Hlavním cílem je obnovit původní terasy. Ideálně bychom chtěli také předělat vnitřní prostory objektu, aby zde mohlo vzniknout restaurační zařízení. Dnes jsme ve fázi, kdy čekáme na všechna stanoviska úřadů a pokud vše projde, tak budeme pracovat na vytvoření projektové dokumentace,“ završil náměstek Chvátal.
Foto: ideogram.ai
