Fryčajovu čeká oprava za 366 milionů, potrvá dva roky
Brno, 22. srpna 2025 - Ulici Fryčajovu v nejbližší době čeká velká rekonstrukce, která se dotkne nejen vodovodu a kanalizace, ale také všech ostatních inženýrských sítí a nakonec povrchů. Revitalizací projde i místní zeleň. Radní vybrali zhotovitele tohoto velkého projektu. Výběrové řízení vyhrálo sdružení společností „IMOS & METROSTAV DIZ & IS Brno – Fryčajova“.
„Obřanská páteřní ulice Fryčajova je dlouhá více než kilometr a půl a v podstatě po celé její délce budou stavbaři pracovat. Jedná se tak o další celkovou rekonstrukci ulice, kterou máme před sebou. Dotkne se v prvé řadě vodovodu a kanalizace, obě sítě v ulici slouží sto let a obnovu již urgentně potřebují,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Jsme si vědomi diskomfortu spojeného s tak velkou rekonstrukcí. Naším cílem bude omezení co nejvíce eliminovat, ale dopředu bych chtěla poděkovat obyvatelům a obyvatelkám za trpělivost. Výsledkem bude ulice nejen krásná, ale i po všech stránkách funkční.“
Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsáno v květnu a přihlásily se do něj dva subjekty. Vítězem se stalo sdružení společností IMOS Brno + METROSTAV DIZ + Inženýrské stavby Brno s nabídkovou cenou zakázky v hodnotě 366 725 657 korun bez DPH. „Sdružení těchto tří společností také nabídlo kratší dobu výstavby, než jaká byla stanovena v podmínkách výběrového řízení. Po dokončení všech legislativních kroků a podpisu smlouvy začneme se zhotovitelem jednat o podrobnostech realizace jednotlivých etap rekonstrukce. Konkrétně to znamená stanovení začátku rekonstrukce, upřesnění etapizace prací, určení podmínek uzavírky ulice – i když v tomto případě víme, že bude nutná celková uzavírka. Tyto kroky teď máme před sebou a budeme o nich následně informovat,“ popsal první náměstek primátorky města Brna René Černý.
Během léta se začalo pracovat na opravách objízdných tras, a to jak v úseku mezi Líšní a Ochozí u Brna, tak přímo v okolních obcích, jako jsou Kanice či Řícmanice. Město spolupracuje i s městskou částí Brno – Maloměřice a Obřany na možnosti udělení vjezdových oprávnění na místní účelové komunikace pro zdejší obyvatelstvo. Ty obvykle pro automobilovou dopravu neslouží a nelze je využít ani pro tranzitní automobilovou dopravu.
Na Fryčajově proběhne rekonstrukce 100 let starého vodovodního řadu a také kanalizace, které jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Vodovod z roku 1931 má délku 1 668 metrů, součástí bude také obměna jednotlivých přípojek, u vodovodního řadu se jedná o 161 a u kanalizace o 189 přípojek. Nutné bude také přeložit Březovský vodovod, který se nachází na konci ulice ve směru na Bílovice nad Svitavou. I zde je původní potrubí z roku 1912 a délka přeložky je 248 metrů.
Kanalizační síť z roku 1935 zde potřebuje zásah v délce 1 426 metrů. Stavbaři obnoví i veřejné osvětlení, zrekonstruují vozovku a chodníky včetně odvodnění za využití modrozelené infrastruktury. Práce, které začnou za Obřanským mostem a dosáhnou až na kraj ulice – tedy k hranici města Brna –, jsou plánovány po etapách, jimž bude vždy předcházet vybudování náhradního zásobování pitnou vodou. Při jednotlivých etapách se bude měnit přístupnost ulice, a to především pro chodce.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
