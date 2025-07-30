Starobrněnskou ulici oživí odolný strom i nová kruhová lavička

Brno, 25. srpna 2025 - Městská část Brno-střed vysadila podle návrhu Kanceláře architekta města Brna ve Starobrněnské ulici nový strom, ambroň západní, který je odolný vůči nepříznivému městskému prostředí. V projektu byly využity nejnovější zahradnické poznatky včetně speciálního strukturálního substrátu s biouhlem a zajištěného většího prostoru pro kořenový systém stromu a jeho budoucí růst.

20250730 ILUSTRAČKY Starobrněnská strom full zdroj Kancelar architekta mesta Brna 1

Kmen a korunu stromu před poškozením pomáhá chránit i lavička, která zároveň přispěje ke zkvalitnění a zklidnění veřejného prostranství. „Obnova výsadby ve Starobrněnské ulici je malým, ale důležitým krokem, který zlepší mikroklima v centru a zpříjemní prostředí pro obyvatele i návštěvníky. Chceme, aby se takovýto přístup využívající nové technologické postupy a materiály objevoval co nejvíce i při dalším vysazování stromů v naší městské části,“ říká Ludmila Oulehlová, 1. místostarostka městské části Brno-střed.

Náhradu původního stromu, který v místě dlouhodobě neprospíval, iniciovala Kancelář architekta města Brna spolu s městskou částí Brno-střed. Právě kancelář městského architekta přišla s návrhem na zlepšení výsadbových podmínek pro nový strom i podobou kruhové lavičky. Ta je nejenže oživením veřejného prostoru a příjemným místem k posezení, ale slouží i jako ochranný prvek proti poškození stromu bezohlednými řidiči. Nové řešení přitom neomezuje průjezd vozidel zásobování ani vozidel integrovaného záchranného systému.

Radní pro územní plánování města Brna Petr Bořecký k tomu dodává: „Tento projekt ukazuje, že v historickém jádru města lze citlivě a zároveň funkčně integrovat prvky zeleně, které mají estetickou, ekologickou i společenskou hodnotu. Projekt reflektuje potřebu zlepšit kvalitu veřejného prostoru, posílit funkce městské zeleně, včetně omezení efektu tepelného ostrova města, a nabídnout obyvatelům i návštěvníkům nový prvek k posezení a odpočinku.“

Samotný výpěstek je o něco větší než standardně sázené stromy a díky lepším podmínkám by mohl během příštích let dosáhnout výšky až 25 metrů. Zajištěný má dostatečně velký prokořenitelný prostor s odvodněním a přídavným provzdušněním. Zvolený strukturální substrát obsahuje hrubé kamenivo, které na rozdíl od zpravidla velice zhutněného městského prostředí zajišťuje svou mezerovitostí dostatečný přístup vzduchu ke kořenům. Pro další rozvoj kořenového systému obsahuje také biouhel (zadržování vody a živin) a kompost (dodává živiny).

