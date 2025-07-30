Brno ozelení školu v Husovicích vertikální stěnou

Brno, 7. října 2025 - Brno připravuje první vertikální zelenou stěnu na základní škole J. A. Komenského a mateřské škole na ulici Cacovické v Husovicích. Rozpočtovým opatřením přesune město 300 tisíc korun z provozních výdajů Odboru životního prostředí na investice, aby mohl být pilotní projekt uskutečněn.

Vertikalni steny 2

Cílem je výrazně zlepšit prostředí na Tomkově náměstí, které po nedávné rekonstrukci působí kvůli absenci vzrostlé zeleně jako přehřátý betonový prostor. Ozelenění dvou stěn budovy školy a tělocvičny, celkem o ploše zhruba 300 m², přinese snížení teploty, částečné odhlučnění i kultivaci celého prostoru. Využity budou i stávající konstrukce po odstraněném billboardu, čímž se sníží náklady na realizaci.

„Na Tomkově náměstí zeleň citelně chybí. Vertikální stěna dokáže přinést ochlazení, příjemnější prostředí pro občany i žáky školy a zároveň je to začátek, na který můžeme navázat i na jiných školách a budovách. Brno tím ukazuje, že dokáže využít inovativní opatření proti přehřívání města,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).

„Naší prioritou je, aby děti chodily do škol, které jsou nejen kvalitně vybavené, ale také příjemné a zdravé. Projekt vertikální zeleně tak skvěle navazuje na opatření, které jsme uvnitř a na dvoře školní budovy Cacovická realizovali letos. A tyto vnější prvky mohou pomoci zlepšit prostředí a klima školy přímo i přeneseně ve smyslu kvality vztahů. Jsem přesvědčen, že zlepšení prostředí díky zelené fasádě ocení nejen žáci a učitele, ale i obyvatele Husovic a všichni, kteří přes Tomkovo náměstí cestují,“ uvedl místostarosta Brna-severu Martin Glogar (KDU-ČSL), který má v gesci školství i životní prostředí.

Projekt navazuje na snahu školy posílit enviromentální výchovu a enviromentální přístup, což ředitel školy Roman Procházka komentoval slovy: „Zelená má vždy zelenou“. Město jej zároveň chápe jako pilotní opatření, které by mohlo být rozšířeno i na další budovy v majetku města včetně panelových domů nebo dopravních staveb.

Zdroj a foto: MČ Brno-sever


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...