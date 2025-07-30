Brno ozelení školu v Husovicích vertikální stěnou
Brno, 7. října 2025 - Brno připravuje první vertikální zelenou stěnu na základní škole J. A. Komenského a mateřské škole na ulici Cacovické v Husovicích. Rozpočtovým opatřením přesune město 300 tisíc korun z provozních výdajů Odboru životního prostředí na investice, aby mohl být pilotní projekt uskutečněn.
Cílem je výrazně zlepšit prostředí na Tomkově náměstí, které po nedávné rekonstrukci působí kvůli absenci vzrostlé zeleně jako přehřátý betonový prostor. Ozelenění dvou stěn budovy školy a tělocvičny, celkem o ploše zhruba 300 m², přinese snížení teploty, částečné odhlučnění i kultivaci celého prostoru. Využity budou i stávající konstrukce po odstraněném billboardu, čímž se sníží náklady na realizaci.
„Na Tomkově náměstí zeleň citelně chybí. Vertikální stěna dokáže přinést ochlazení, příjemnější prostředí pro občany i žáky školy a zároveň je to začátek, na který můžeme navázat i na jiných školách a budovách. Brno tím ukazuje, že dokáže využít inovativní opatření proti přehřívání města,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
„Naší prioritou je, aby děti chodily do škol, které jsou nejen kvalitně vybavené, ale také příjemné a zdravé. Projekt vertikální zeleně tak skvěle navazuje na opatření, které jsme uvnitř a na dvoře školní budovy Cacovická realizovali letos. A tyto vnější prvky mohou pomoci zlepšit prostředí a klima školy přímo i přeneseně ve smyslu kvality vztahů. Jsem přesvědčen, že zlepšení prostředí díky zelené fasádě ocení nejen žáci a učitele, ale i obyvatele Husovic a všichni, kteří přes Tomkovo náměstí cestují,“ uvedl místostarosta Brna-severu Martin Glogar (KDU-ČSL), který má v gesci školství i životní prostředí.
Projekt navazuje na snahu školy posílit enviromentální výchovu a enviromentální přístup, což ředitel školy Roman Procházka komentoval slovy: „Zelená má vždy zelenou“. Město jej zároveň chápe jako pilotní opatření, které by mohlo být rozšířeno i na další budovy v majetku města včetně panelových domů nebo dopravních staveb.
Zdroj a foto: MČ Brno-sever
