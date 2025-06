Zelené pásy oživí další brněnské tramvajové koleje

Brno, 18. června 2025 - Do dalších brněnských lokalit se rozšíří zeleň u kolejí. V Kníničské ulici v Jundrově přibude letos, v roce 2026 pak na Renneské. V plánu jsou i další úseky kolem tratě do Bystrce.

„V roce 2025 se aktuálně předpokládá vegetační úprava pásu vedle tramvajové trati v ulici Kníničské mezi zastávkou Stránského a kolejovým trojúhelníkem Jundrov. Další úsek směrem do Bystrce se ozelenění dočká v průběhu rekonstrukce tramvajové trati, která se uskuteční do dvou let. Oživení prostoru kolejí v ulici Renneské mezi řekou a Vojtovou je pak v plánu v první polovině roku 2026 v návaznosti na dlouhodobou potřebu vložení kolejové spojky,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Brno zelené plochy u tratí a jejich rozšiřování velmi podporuje, vyčlenilo na ně v minulém roce 6 milionů korun. Zeleň dělá město příjemnější a tlumí hluk z dopravy, zároveň absorbuje teplo. Loni Dopravní podnik města Brna zajistil ozelenění tramvajových tratí na Purkyňově, Palackého třídě, Vídeňské a Veletržní.

