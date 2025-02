Brno začalo stavět tramvajovou trať na Kamechy za 2 miliardy

Brno, 26. února 2025 - Poklepáním základního kamene byl dnes v Brně oficiálně zahájen projekt prodloužení tramvajové trati do sídliště Kamechy. Svým rozsahem a náklady je jedním z nejvýznamnějších a nejnákladnějších infrastrukturních projektů v historii brněnské městské hromadné dopravy. Stavba 1400 metrů dlouhé trati za 1,8 miliardy korun zlepší dopravní dostupnost v oblasti rozrůstajících se Kamech a přispěje k ekologičtější a efektivnější veřejné dopravě. Provoz na trati bude zahájen v prosinci 2027. Projekt bude spolufinancován z evropských zdrojů.

„Dnes zahajujeme stavbu, která přinese novou, moderní tramvajovou trať do jednoho z nejrychleji rostoucích brněnských sídlišť Kamechy. Prodloužení trati zlepší dostupnost oblasti a přispěje k ekologičtější a efektivnější přepravě místních obyvatel. Ohromným úspěchem je fakt, že se Dopravnímu podniku města Brna podařilo zajistit dotaci z programu Doprava 2021–2027, která pokryje 85 % nákladů. To nám výrazně usnadní realizaci tohoto klíčového projektu, jehož celkové stavební náklady činí 1,8 miliardy korun. Do zkušebního provozu by měla být stavba předána v prosinci roku 2027,“ uvedla primátorka města Brna, Markéta Vaňková.

Nová trať se napojí na stávající tramvajovou smyčku Ečerova, povede kolem ulice Vejrostova a dále podzemním tunelem pod ulicí Říčanskou. Zakončí ji nová tramvajová smyčka u křižovatky ulic Hostislavova a Kamechy. Součástí 1420 metrů dlouhé trati je i ražený tunel o délce 320 metrů.

„Projekt zahájí přípravné práce, během nichž dojde ke kácení dřevin, přeložkám inženýrských sítí v oblasti a odstranění drobných staveb. Na ně naváže stavba mostu přes tramvajovou trať propojující Vejrostovu a Šemberovu ulici, který bude alternativním napojením oblasti obkroužené ulicemi Foltýnova–Kuršova. Další fází pak bude ražba tramvajového tunelu a stavba opěrných zdí, výstavba autobusové smyčky Kamechy, autobusového zálivu Hostislavova a parkoviště Kuršova. Finální etapou je pak realizace tramvajového svršku, montáž trakčního vedení, technologické zařízení tunelu, tramvajové trati ve smyčce Ečerova a měníren,“ sdělil Petr Kratochvíl, radní města Brna pro dopravu.

„Po stavbě tramvajové trati k univerzitnímu kampusu se jedná o další mimořádně významnou stavbu, a to nejen objemem práce a vynaložených finančních prostředků, ale i vysokou mírou komfortu cestování do této oblasti. Místní obyvatelé nyní musí přestupovat a využívat autobusové linky 52 a 54. Po prodloužení tramvajové tratě na Kamechy bude tato lokalita obsloužena primárně tramvajovými linkami 1 a 3, které nabídnou dostatečnou kapacitu a krátký interval bez nutnosti přestupu. Dalším důležitým aspektem je vliv na životní prostředí – reorganizací autobusové dopravy dojde ke snížení hlukové zátěže a emisí škodlivých látek do ovzduší,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

Po otevření trati bude do smyčky Kamechy zajíždět tramvajová linka 1 a přibližně polovina spojů tramvajové linky 3 prodloužených ze smyčky Rakovecká. Přepokládaná doba průjezdu včetně obsluhy zastávek jsou čtyři minuty, což je pro cestující značná časová úspora v řádu 5–8 minut.

Zvláštní pozornost projekt věnuje ochraně přírody a životního prostředí. Všechny stavbou vykácené dřeviny budou nahrazeny. „Předpokládáme výsadbu 810 nových stromů a 3519 keřů, které přispějí k obnově kultivované zeleně v oblasti,“ dodala Vaňková.

„Projekt bude realizovat vítězná nabídka výběrového řízení, Společnost TT Bystrc – Kamechy EUROVIA + TuCon + Marti Tunnel, která nabídla cenu 1 842 143 177 Kč bez DPH. Příprava a průběh stavby se řídí Žlutou knihou FIDIC, mezinárodně uznávaným dokumentem pro výstavbu uzavíraným mezi objednatelem a dodavatelem, kdy je veškerá zodpovědnost za projektování a realizaci projektu přenášena na dodavatele,“ řekl René Černý, náměstek primátorky pro oblast investic a implementace evropských fondů.

„Práce budeme provádět ve velmi hustě zabydlené oblasti. Jsme si plně vědomi toho, že to může způsobit dočasné komplikace. Uděláme všechno proto, abychom tyto vlivy zmírnili. Hlavní stavební činnost bude probíhat souvisle vyjma zimních přestávek postupně na celé trase. Podle prováděných technologií bude na místě působit až stovka lidí a strojů tak, aby se zde mohly první cestující svézt na konci roku 2027 a část Žebětín–Kamechy se tak stala dostupnější,“ sdělil Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS, jejíž součástí je EUROVIA CZ.

Zahájení stavebních prací je naplánováno na 28. února 2025, kdy Dopravní podnik města Brna předá staveniště zhotoviteli.

Průběh stavby budou moci obyvatelé města Brna a další zájemci sledovat na webu salinounakamechy.dpmb.cz a facebookové stránce Šalinou na Kamechy. „Se sdílením informací z průběhu stavby máme velmi dobré zkušenosti. Při stavbě tramvajové trati ke kampusu se ukázalo, že veřejnost informace o tak unikátních dopravních stavbách zajímají, což nás těší a budeme v předávání zajímavostí z postupu projektu pokračovat,“ uvedl Havránek.

Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai