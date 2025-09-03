Vánoční strom vyráží z Bílovic nad Svitavou do Brna už postoprvé
Brno, 10. listopadu 2025 – Již 101 let stojí v předvánočním období vánoční strom na náměstí Svobody. Tradici založenou Rudolfem Těsnohlídkem letos připomene jedle bělokorá, kterou městu opět věnoval Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Strom bude z Bílovic nad Svitavou do Brna převezen koňským spřežením v sobotu 15. listopadu.
Letošním hlavním vánočním stromem na náměstí Svobody bude dvacet metrů vysoká jedle bělokorá. „Je to nádherný strom, rovnoměrně rostlý do všech směrů, což není v lese úplně obvyklé, neboť stromy v lese jsou často z některé strany stíněny jedním ze svých sousedů, a potom tam zkrátka větve chybí. V případě této jedle se to prostě povedlo,“ popsala Petra Packová ze ŠLP Křtiny. Pracovníci školního lesního podniku odhadují věk jedle zhruba na 80 let. Jasno budou mít, až bude strom pokácen. Poté budou moct spočítat letokruhy a určit přesný věk.
Každý rok se s příjezdem vánočního stromu do Brna znovu oživuje příběh, který sahá až do roku 1919. Tehdy se spisovatel Rudolf Těsnohlídek vydal s přáteli na procházku do bílovických lesů a našel tam odložené nemluvně. Záchrana malé holčičky se stala symbolem naděje a podnítila Těsnohlídka k myšlence, jak pomoci opuštěným dětem. Když později navštívil Kodaň, inspiroval se tamním vánočním stromem na náměstí – stromem, který přinášel světlo i dobro.
O pár let později, v roce 1924, tak na brněnském náměstí Svobody v rámci charitativní sbírky zazářil první veřejný vánoční strom v Československu a pravděpodobně i ve střední Evropě. Jeho kořeny – doslova i přeneseně – vedou do Bílovic nad Svitavou. Právě odtud stromy pro Brno putují už celých sto jedna let.
„Letošní cesta jedle začne v Bílovicích nad Svitavou ve 13 hodin slavnostním programem, který zahájí trubači ŠLP Křtiny, děti z Dětského domova Dagmar, folklorní soubor Bystrouška a další hosté. Následovat bude krátký průvod k památníku prvního stromu a sázení nových stromků. Poté stromu zamáváme a ten, tažený koňským spřežením přes Líšeň a Židenice, doputuje na náměstí Svobody kolem 18. hodiny, kde jej předáme zástupcům města,” uvedl starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček.
V Brně budou strom vítat trubači a cimbálová muzika Pajtáš, která zpříjemní čekání na strom už od 17.30 hodin. Vánoční strom bude následně nazdoben Technickými sítěmi Brno a slavnostně se rozsvítí v pátek 21. listopadu v 17.00.
Zdroj a foto: TIC BRNO/AVC MENDELU
