TIC BRNO chce do dokončení vizuálu Brněnských Vánoc zapojit i veřejnost
Brno, 2. září 2025 - Každý rok přinášejí Brněnské Vánoce nový vizuální styl, který připravují lokální umělci. Letošní grafiku vytvořil brněnský designér a ilustrátor Tomáš SMOT Svoboda. TIC BRNO, organizátor Brněnských Vánoc, letos navíc vyzývá veřejnost, aby se zapojila do tvorby a pomohla dotvořit atmosféru nejoblíbenější brněnské akce.
Vizuály pro letošní Brněnské Vánoce představují příběhy lidí, kteří k adventnímu Brnu neodmyslitelně patří – rodinu vyrážející za světly a trhy, vnučku s dědečkem, kteří si užívají sváteční atmosféru, i přátele setkávající se každý rok u svařeného vína. Postavy jsou zasazeny do brněnských reálií a ikonických míst, nechybí ani oblíbený brněnský drak ve vánočním svetru.
„Narodil jsem se v Brně, žiju tady a předpokládám, že tu už zůstanu. Brno je pro mě důležité. A stejně tak to mám i s Vánocemi – čím jsem starší, tím jsou pro mě důležitější. Přes rok se tolik nevídáme s rodinou a kamarády a Vánoce jsou o tom společném čase. A právě tyto emoce setkávání a společných chvil jsem chtěl do vizuálu dostat. Neméně důležité pro mě je i samotné město a jeho architektura. A chtěl jsem tyhle dva světy propojit – ten hmotný i ten nehmotný,” vysvětluje Tomáš SMOT Svoboda.
Brněnské Vánoce TIC BRNO připravuje celoročně a právě nyní s ilustrátorem a kreativní agenturou Aetna dokončují grafické návrhy. „Letošní vizuál od Tomáše Svobody je oslavou Brna a lidí, co na vánoční trhy rádi chodí. A proto nás napadlo je do příprav přímo zapojit. Sami fanoušci Brněnských Vánoc totiž nejlépe ví, co mají na trzích nejraději a s čím je mají neodmyslitelně spojené. Budeme rádi, pokud se nám s tím svěří a vybrané nápady pak promítneme do finální podoby letošního vizuálu,“ dodává Petra Motesicky, vedoucí divize marketing a cestovní ruch TIC BRNO.
Oblíbenou vánoční situaci může navrhnout každý. Stačí sledovat Facebook a Instagram Brněnských Vánoc a zapojit se do soutěže o vánoční dárky z Brna. Vybrané podněty zpracuje Tomáš Svoboda do ilustrací, které se objeví na plakátech i sociálních sítích letošního ročníku. Soutěž trvá do 15. září.
Nový vizuální styl se kromě plakátů, letáků, inzerce, webu a sociálních sítí promítne i do kolekce vánočních suvenýrů TIC BRNO – čokolád, mentolek, plecháčků, placek nebo plátěných tašek. Zakoupit je bude možné v infocentrech TIC BRNO nebo na webu www.darkyzbrna.cz.
Brněnské Vánoce, tradiční adventní a vánoční trhy na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice, se uskuteční od 21. listopadu do 23. prosince 2025. Festival organizuje TIC BRNO, příspěvková organizace města Brna, pod záštitou primátorky Markéty Vaňkové.
Zdroj a foto: TIC BRNO
