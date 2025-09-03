Brněnské Vánoce odstartuje slavnostní rozsvícení stromu s Městským divadlem Brno
Brno, 18. listopadu 2025 – Brno se již za několik dní rozzáří vánoční atmosférou. Brněnské Vánoce, které pořádá TIC BRNO, letos začnou v pátek 21. listopadu a potrvají do 23. prosince. Na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice čeká návštěvníky advent plný světel, hudby i nových překvapení.
Kdo letos rozsvítí vánoční strom?
Zahájení se ponese v duchu vánočního příběhu, který ožije díky hercům Městského divadla Brno. Obyčejně neobyčejná rodinka, známá z letošních plakátů Brněnských Vánoc od ilustrátora Tomáše SMOT Svobody nás provede svátečním odpolednem.
„Slavnostním odpolednem a podvečerem nás provedou herci a zpěváci Městského divadla Brno. Kromě obyčejně neobyčejné brněnské rodinky nám přinesou vánoční dárek také děti z Muzikálové školičky při Městském divadle Brno, zatoulaný Krokodýl Bruno nakonec rozsvítí vánoční stromek a celý program završí koncert sólistů Městského divadla Brno,” prozradil k zahájení Stanislav Slovák, umělecký šéf činohry a režisér Městského divadla Brno. Vánoční strom se rozsvítí v 17.00 a oficiálně zahájí Brněnské Vánoce 2025.
Magický les, video brána i gastro zážitky
„V letošním roce chystá TIC BRNO Brněnské Vánoce v podobném rozsahu tak, jak byly loni, kdy jsme slavili titul Evropského hlavního města Vánoc. Novinek byla spousta a letos se spíše, v rámci udržitelnosti, zaměříme na zlepšení návštěvnického zážitku. Jsem ráda, že se letos do centra zájmu dostali dětští návštěvníci a tou nejrozsáhlejší novinkou je vytvoření nové klidové zóny pro (pra)rodiče s dětmi. Na nádvoří Nové radnice vznikne Magický les, odpočinkové místo s přírodním vizuálem, vytvořené ve spolupráci s francouzskou umělkyní Aude Martin a uměleckým řezbářem Filipem Bednárem. Všechny prvky zde ponesou pohádkovo-magickou estetiku pomocí figurálního, řezbářského a grafického zásahu,” uvedla Kristýna Černá, zastupitelka pro oblast cestovního ruchu.
Návštěvníci se mohou i letos těšit na video bránu, která tentokrát symbolicky propojí Brno s jeho partnerským městem Poznaň v Polsku. Tento speciální „telemost“ nabídne netradiční mezinárodní vánoční zážitek – propojí nejen vánoční trhy, ale i kultury a atmosféru obou měst. Z Poznaně do Brna navíc dorazí trojice hudebníků Ciepłe Brejki, která zpestří kulturní program na náměstí Svobody. Spolupráce s Poznaní je také přirozeným pokračováním zahraniční destinační komunikace Brno True Story, kterou má TIC BRNO na starosti a v jejímž rámci je Polsko jedním z klíčových trhů.
Organizátoři nezapomněli ani na milovníky dobrého jídla a pití. Nejen, že už třetím rokem pokračuje projekt Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice, ale ke gastro zážitkům se přidají i tři stánky mezinárodní kuchyně na Dominikánském náměstí. Návštěvníci tak mohou svými chuťovými pohárky procestovat kus světa, aniž by opustili Brno.
Adventní čas s dětmi
Pro rodiny s dětmi je toho připraveno mnohem víc. Na náměstí Svobody se letos k vánočnímu stromu přesunula vánoční vesnička se stánky v dětské velikosti, ve které si děti mohou volně hrát a rozvíjet svou fantazii. Na Dominikánském náměstí kousek od oblíbeného betlému bude znovu jezdit vánoční šalinka, na nádvoří Nové radnice se otevře zmíněný Magický les. Odtud je to pak jen kousek do Sklepa pod Novou radnicí, kde bude připraven bohatý adventní program.
Každý adventní víkend budou ve Sklepě pod Novou radnicí probíhat prohlídky historického sklepa zpestřené kreativními dílničkami pro děti. Malí návštěvníci si tak domů odnesou vánoční dekorace, ozdoby na stromeček a další ruční výrobky.
Ve dnech 5. a 6. prosince se historický sklep promění v andělské nebe a čertovské doupě, kde děti čeká zábavný mikulášský program s Mikulášem, čerty a anděly a sladký balíček pro nejmenší. Dalšími adventními lákadly jsou Vánoční stínodílna pro děti i dospělé (9. a 16. prosince) ve spolupráci s divadlem Líšeň a Vánoční storytelling, který každou středu nabídne pohádkové příběhy s vypravěčkou Dominikou Šindelkovou ze spolku Storytelling CZ.
O předvánočních útercích (15.30-17.00) a sobotách (14.30-16.00) mohou malí návštěvníci vyrazit na Hon na draka. Brněnský drak ve svetru se bude procházet mezi náměstím Svobody a Dominikánským náměstím a dětem od 6 do 10 let rozdávat dračí karty s úkoly – ti, kdo všechny úkoly splní, získají drobný dáreček.
Ve Sklepě pod Novou radnicí bude přichystán speciální program pro seniory - Zimní trénink paměti! Každé úterý od 10.00 do 11.00 se mohou senioři zúčastnit aktivit zaměřených na procvičení paměti a udržení mentální pohody během zimního období.
Hudební Brněnské Vánoce
Brněnské Vánoce letos opět potvrdí, proč je Brno městem hudby UNESCO. Na náměstí Svobody se uskutenční během 33 dnů celkem 91 koncertů a vystoupení – od hvězd jako Kateřina Marie Tichá, Vojta Kotek, Berenika Kohoutová či kapely Zrní, Vesna, Lake Malawi a Midi Lidi, až po objevy roku a žáky brněnských uměleckých škol. Program přinese pestrý mix žánrů – od indie a jazzu přes world music, punk, swing, gospel či elektroniku až po vánoční klasiku včetně České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Na romantickém nádvoří Staré radnice navíc vznikne Dj stage, kde každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek večer zazní hudební mixy dýdžejů, které všechny zaručeně roztančí. Brněnské Vánoce nabídnou hudební mozaiku, která propojí zkušené interprety, mladé talenty, taneční hudbu i slavnostní adventní atmosféru.
Vánoce nemusí být jen o shonu, davech a frontách na punč. Někdy je potřeba taky zpomalit, vydechnout a užít si chvíli v klidu a tichu. S touto myšlenkou vznikla novinka Tichý den s Early, který proběhne 3. prosince na náměstí Svobody. V tento den nebude na náměstí znít žádný koncert, nic nebude ozvučeno a v programu pro malé i velké dostanou prostor i další smysly, nejen sluch. Odpoledne zahájí nezisková organizace Tichý svět, od 17.00 zájemci všech věků procvičí své smysly na pěti stanovištích a v 19.00 se spojí všichni účastníci při společném zpívání.
Na náměstí Svobody bude podruhé v koutu u ulice Kobližná stát charitativní stánek Ateliér Zvonaře a Hrnčířky, kde koupí ručně vyráběné rolničky podpoříte Dětský domov Dagmar a Dům pro Julii.
Pro zahraniční návštěvníky si TIC BRNO připravil také Christmas Guided Tours - hodinové procházky centrem města, na kterých průvodce seznámí s těmi nejdůležitějšími místy v Brně. Probíhat budou každou sobotu a neděli od 14.00 v angličtině a němčině.
Z brněnského časostroje budou i letos vypadávat kultovní kuličky – o víkendech, na zahájení 21. 11., o Mikuláši a Štědrém dnu se skutálí každou hodinu od 11.00 do 23.00 jedna s motivem vločky, ve všední dny v brněnské poledne pak kulička fosforeskující.
Z trhů si návštěvníci mohou odnést také kousek Brna a dárky pro své blízké. Tradiční stánkový prodej doplňuje infocentrum na Zámečnické nabídkou originálních a lokálních výrobků. Kromě kuliček z orloje a kolekce suvenýrů s letošním vánočním motivem to bude například velké čokoládové dračí vejce, dřevěné modely šalinky, nové kousky misek a sklenic z kolekce Bruna, svícny s motivy brněnských budov, nebo teplé ponožky s nápisem BRNO. Všechny kolekce jsou k dostání také na stránce www.darkyzbrna.cz.
Trhy prakticky
Na náměstí Svobody bude letos stát 55 prodejních stánků a velký Zimní bar, na Dominikánském náměstí 9 stánků a na nádvoří Staré radnice najdete gurmánský ráj Gourmet Vánoce také s 9 stánky. Až do 6. 1. 2025 bude mít otevřen Zimní bar na náměstí Svobody a Ježíškův Bar na Dominikánském náměstí. Do Tří králů také zůstane nazdobený vánoční strom, drak ve svetru i dračí vejce.
Otvírací doby stánků na jednotlivých trzích:
- Náměstí Svobody: od 10.00 do 20.00 (v případě zájmu až do 22.00)
- Dominikánské náměstí: od 10.00 do 20.00 (v případě zájmu až do 22.00)
- Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice: Po-Čt od 15.00 do 20.00, Pá-Ne od 10.00 do 20.00 (v případě zájmu až do 22.00)
Zdroj a foto: TIC BRNO/Simona Modrá
