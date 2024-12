Betlémské světlo do Brna dorazí v sobotu 14. prosince

Brno, 14. prosince 2024 – Už po pětatřicáté rozzáří tradiční vánoční plamínek domácnosti napříč celým Českem.Z rakouského Steyrnu zamíří nejprve do Brna, kde ho tradičně při slavnostním, ekumenickém ceremoniálu přivítá biskup Pavel Konzbul. O týden později, tedy 21. prosince, ho pak světlonoši z řad skautů rozvezou po celé republice.

Symbol jednoty, míru a naděje i v rozbouřené době plné válečných konfliktů – Betlémské světlo bylo v průběhu uplynulého roku uchováváno v rakouském poutním kostele Christkindl v partnerském městě Betléma Steyr, odkud v sobotu 14. prosince dorazí i do Česka. „Přesto, že situace na Blízkém Východě má k pokoji a míru aktuálně daleko, pochází i letos Betlémské světlo přímo z Betléma. Díky prozíravosti rakouských skautů se podařilo uchovat původní plamen, který v roce 2023 zapálila palestinská dívka Pillar Jarayseh,” vysvětluje skautský koordinátor akce Jiří Dorazil.

Česko rozzáří Betlémské světlo letos už popětatřicáté. Tradice vznikla jako myšlenka šíření předvánočního poselství míru a pokoje už v roce 1986 v Rakousku, do Česka se pak plamínek dostal až po pádu komunistického režimu v roce 1989. Skauti ho do Brna přivezou v sobotu 14. prosince vlakem RJ 370 Vindobona, který by měl na hlavní nádraží dorazit v 18:36. V neděli 15. prosince pak Betlémské světlo v katedrále sv. Petra a Pavla oficiálně přivítá i brněnský biskup Pavel Konzbul. Ekumenický obřad začne v chrámu v 16:00. “Symbol pokoje a míru – obzvlášť letos budeme při vítání Betlémského světla myslet na oblast, ze které pochází, ale taky na všechna další území, která zmítají nepokoje nebo válečná nenávist. Období adventu nám má připomenout, že i když se ve světě zdá být všechno pokřivené a temné, i na ta nejméně očekávaná místa může přijít velký zázrak a radost. A právě za tyto dvě věci se budeme letos u Betlémského světla modlit,” dodává brněnský biskup Pavel Konzbul.

O týden později pak bude možné odnést si světlo až domů. V sobotu 21. prosince rozvezou skautští dobrovolníci vánoční plamínek po celé republice.

Zdroj a foto: Biskupství brněnské