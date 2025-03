Jarní AutenTICké prohlídky představí Brno v nových souvislostech

Brno, 28. března 2025 - Přicházející jaro přináší nejen delší dny a příjemnější počasí, ale také možnost objevovat město s novou energií. Jarní AutenTICké prohlídky s průvodci TIC BRNO nabízí letos opět širokou škálu tras, které zájemcům přiblíží architekturu, historii, legendy i přírodu Brna. Na programu je 41 tematických vycházek v celkem 54 termínech.

„Každý rok se snažíme nacházet nová autentická brněnská témata a přizpůsobovat je různým skupinám návštěvníků. Letos jsme se zaměřili na ještě větší pestrost tak, aby si vybral opravdu každý. Nechybí ani speciální vycházky, například trasa věnovaná 130. výročí narození architekta Bohuslava Fuchse, nebo provokativní Sex, Amor a fúrie v Brně, která se zaměří na historii romantiky i milostných skandálů ve městě. Putovat budeme také Na vlnách folkloru, nebo poznáme další brněnské varhany, a to i s hudební ukázkou,“ zve Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Jarní prohlídky doprovází další fotografie Romana France, který si pro tuto příležitost vybral ikonickou postavu brněnských večerů – pana Constantina. Tento muž s růžemi v rukou, který již 35 let obchází brněnské podniky, je neodmyslitelnou součástí noční atmosféry města. Nikdo neví, odkud přichází, ani kam odchází, ale jedno je jisté – když se objeví, romantika visí ve vzduchu! „Poprvé jsem ho zaznamenal kolem roku 2000. Často se objevuje ve večerních hodinách v centru města, hlavně na Zelném trhu, náměstí Svobody nebo v oblasti Jakubského náměstí. Pan Constantin mi vyprávěl, že do Brna přivedl i své dva syny, aby je učil svému řemeslu – prodeji růží po brněnských podnicích. Ale druhým dechem dodal, že tenhle byznys není pro každého...! Synové odešli do Německa a do Francie, a tak zůstal ve své živnosti v Brně sám,“ popisuje Roman Franc.

Do jarního programu přibyla řada novinek. Návštěvníci se dozví například, jaký by byl Jeden den ve středověku, nebo že Velký Špalíček není jen multikino, poznají Ženskou sílu brněnské Vesny, či se vydají Z Polní na Staré Brno. Nechybí témata seriózní ani hravá, třeba Brno a konflikty nebo naopak Krčemné Brno.

Milovníci přírody mohou letos zavítat do Přírodní památky Bílá hora a Národní přírodní památky Stránská skála, které se vyznačují unikátní vápencovou krajinou a chráněnou květenou, ale také bohatou historií spojenou s paleontologickými nálezy. Dalšími zajímavými přírodními lokalitami jsou okolí Staré Ponávky nebo Železniční divočina jižního centra.

Pro ty, kteří raději v klidu posedí, je v nabídce také jedna přednáška Podnikatelé a jejich zaměstnanci. Zaměří se na továrníky a dělníky, vily a zaměstnanecké domky, představující dva odlišné světy, které byly ale v Brně od sebe vzdálené slabou půl hodinku pěší chůze.

Při zakoupení vstupenky na jakoukoli AutenTICkou prohlídku či přednášku získá každý v infocentru pod krokodýlem (Radnická 8) pohlednici s fotografií Romana France zdarma. Autentickou prohlídku je možné také darovat, stačí zakoupit dárkový poukaz na stránce poukazdobrna.cz.

Zdroj a foto: TIC BRNO/Simona Modrá