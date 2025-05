Noc kostelů nabídne setkání s uměním, architekturou i křesťanským společenstvím

Brno, 21. května 2025 – Během jediné noci bude možné napříč celou republikou navštívit více než 1800 kostelů, kaplí a modliteben. Křesťanská společenství otevřou v pátek 23. května 2025 nejen brány svých chrámů, ale nabídnou také setkání s křesťanstvím tak, jak jej sami žijí. Do 17. ročníku Noci kostelů se v rámci brněnské diecéze zapojí více než 230 míst s velice pestrým programem.

Kulturní program, společná modlitba i neformální setkání

Noc kostelů bude na mnoha místech zahájena vyzváněním zvonů v 18.00 hodin. Na programu nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Lidé budou také moci nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít mši svatou, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Na řadě míst připravují organizátoři také hry, soutěže či divadlo pro děti, některá společenství zvou návštěvníky k neformálnímu setkání u dobrého jídla. Posezení u ohně s opékáním špekáčků můžete prožít například ve Stromové kapli v Brně-Jehnicích, v modlitebně Apoštolské církve v Hustopečích u Brna můžete degustovat chleby, v Rousínově-Královopolských Vážanech a na dalších místech zase mešní vína.

„Často vidím z okna své fary, jak lidé berou za kliku kostela a jsou rádi, že je otevřeno. A jsou také mnozí, kteří bydlí docela blízko, ale snad nenašli vhodný okamžik k tomu přijít a překročit práh. Proto je Noc kostelů velkou příležitostí, aby řada lidí tuto možnost dostala. Program je tak bohatý, že je z čeho vybírat a každý může najít v pestré mozaice něco, co jej osloví nebo potěší. Někdo miluje dobrou hudbu a varhanní koncerty, jiný architekturu a historii, jiný chce hledat odpovědi na své otázky. Základem je ale pravdivé a srdečně přijetí ze strany těch, kdo jsou v kostele jako doma,” říká brněnský děkan P. Vladimír Záleský.

V programech se často objevuje téma NADĚJE v souvislosti s právě probíhajícím Jubilejním rokem 2025. Talkshow o naději proběhne v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Brně, v Újezdu u Brna připravují program Naděje ve tmě. K tradičně oblíbeným programům Noci kostelů patří kulturní vystoupení – v Brně-Řečkovicích můžete vidět muzikál Jesus Christ Superstar, v brněnském kostele sv. Jakuba sehrají příběh o obléhání města Švédy v roce 1645 nazvaný Brněnský zázrak. K modlitbě tancem zvou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou, v evangelickém kostele ve Sněžném na Moravě zase k loutkovému divadlu o Princezně na hrášku. Program věnovaný životnímu příběhu Jana Buly a Václava Drboly, kněží zavražděných komunistickým režimem, připravují v kostele sv. Václava v Předíně.

Historie Noci kostelů u nás

„Noc kostelů se koná již posedmnácté a nikdy nebyl žádný ročník stejný. Vždy se objeví nové věci, které je potřeba řešit či zdokonalit. Díky skvěle fungujícímu týmu diecézních koordinátorů přichází spousta nápadů a řešení, jak Noc kostelů vylepšit. Mě osobně fascinuje, kolik dobrovolníků Noc kostelů s nadšením připravuje. Jde často o neviditelné lidi, bez kterých by tato velká akce nebyla možná. Patří jim velké poděkování,” říká k organizaci Petra Dolíhalová, národní koordinátorka Noci kostelů.

Historicky první Noc kostelů se konala v roce 2005 v Rakousku. Brněnská diecéze se připojila spolu s některými dalšími místy v roce 2009 a od té doby se tato akce pravidelně koná v období na konci května a začátku června v celé České republice. Zájem bývá každoročně velký a do kostelů přichází kolem 450 000 návštěvníků.

Zdroj a foto: Biskupství brněnské