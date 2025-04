Diecézní muzeum vystavuje Belgickou kolekci prací Ludvíka Kolka

Brno, 24. dubna 2025 - Diecézní muzeum v Brně vystavuje nově získaná díla brněnského umělce a architekta Ludvíka Kolka (1933–2021). Výstava představuje veřejnosti dosud neznámé práce z tzv. Belgické kolekce. Mapuje jejich cestu od doby vzniku, která byla spojena s první samostatnou Kolkovou výstavou v Ostende na přelomu let 1979-1980, až po současnost, kdy byly brněnskému biskupství darovány sestrami z řeholního společenství Maranatha z Overijse v Belgii.

Unikátní díla z přelomu 70. a 80. let minulého století ukazují Kolkův cit pro hloubku spirituálního umění, které jako autor s osobním duchovním základem dokázal přetavit do pro něj charakteristické abstraktní formy. Kolekce je v instalaci v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla doplněna drobnými studiemi a dalšími díly ze sbírek soukromých majitelů. „Spojení moderního abstraktního umění a středověké krypty, se může na první pohled zdát netradiční. Kolek ovšem právě ve středověkém umění nacházel inspiraci. Ovlivnilo ho tehdejší symbolické použití barev i zobrazování postav. V jeho abstrakcích se tak prolínají dějiny křesťanství se současností,“ říká kurátorka výstavy Petra Černá.

Ludvík Kolek vystudoval učitelství na brněnské univerzitě, ale kvůli svému náboženskému přesvědčení nemohl vyučovat, proto se rozhodl věnovat umění na volné noze. Byl všestranným umělcem, kromě malířství navrhoval vitráže a také se stal uznávaným architektem, navrhl moderní kostel sv. Josefa v Senetářově. Vystavoval v Salcburku, Bologni, Padově, Terstu, Paříži, Biarritzu, Deauville či v Cannes. Zapojil se do aktivit podzemní církve, později patřil mezi zakládající členy komunity Emmanuel v České republice. Byl vyznamenán Řádem sv. Cyrila a Metoděje a Cenou Jihomoravského kraje. Nad všechny jeho aktivity ale vynikalo jeho působení na přátele, kteří se kolem něj shromažďovali: „Ludvíkova duchovní osobnost, svědectví víry v jeho umění a rozmanitost jeho děl mu propůjčily jedinečné místo v celém našem tehdejším apoštolátu. Takto na něj vzpomínáme a ceníme si ho, a proto nás velmi těší, že se tato jeho díla vrátila na půdu jejich vzniku,“ uvedla za společenství Marantha Diane Kets.

Výstava bude přístupná od 24. dubna do 25. května denně od 10:00 do 17:00 (čtvrtky do 16:00) v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. „Expozice je určena široké veřejnosti z různých skupin návštěvníků. Očekáváme nejen zájemce o soudobé sakrální umění, ale též široké spektrum přátel Ludvíka Kolka. Pro nejmenší máme připraveny zábavné úkoly. Návštěvníci mohou v rámci jednoho vstupného navštívit také naši stálou expozici, kde je nově nainstalován Kolkův obraz Jantarově žluté ráno,“ připomněl ředitel Diecézního muzea Martin Motyčka.

Zdroj a foto: Biskupství brněnské