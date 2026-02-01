Moravská galerie hostí FLOW STATE Jana Černého
Brno, 8. února 2026 – Jan Černý proměnil světlík Moravské galerie v malý zázrak, jehož svědky mohou být všichni, kdo navštíví jeho vůbec první výstavu FLOW STATE. Flow State je virálním slovem roku 2025. Znamená zaujetí pro věc, které vás pohltí natolik, že přestanete vnímat čas i svět okolo. Právě tak tvoří módní návrhář Jan Černý, nositel titulu Grand designér cen Czech Grand Design 2024.
Masivní kyvadlo, které se pomalu houpe ze strany na stranu na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku, a všude se odrážející světelné odlesky z třpytivého pláště kyvadla z více než šedesáti kilogramů českých krystalů Preciosa. Naopak lávky v prvním a druhém patře jsou zaplněné masou uniformovaných siluet oblečených v Jan Société outfitech. Ty tento zázrak pozorují, vykřikují na něj, povídají si spolu. Proč zrovna obrovské třpytivé kyvadlo?
„Kyvadlo je pro mě symbolem času, který ale neběží všem a vždycky stejně. Já sám pracuji před časem, předbíhám ho. Pracuji vždy na tom, co teprve bude, a co je v okamžiku zhmotnění už vlastně minulostí. Ale jsou okamžiky, kdy se pohlcen zaujetím, vášní tvořit, atmosférou, dokážu ocitnout mimo lineární časové kontinuum a stane se zázrak. Svět se zastaví a já v tu chvíli můžu vidět celý vesmír v zrnku písku a věčnost prožít v jedné hodině,“ komentuje ústřední bod výstavy Jan Černý.
Výstava nemá za cíl retrospektivně prezentovat Janovu tvorbu ani katalogově vystavovat jeho dosavadní projekty, naopak, Jan se rozhodnul pro vytvoření dalšího zážitku a silné emoce pro ty, kteří výstavu navštíví. Pracuje tak se stejným principem zážitku jako při módních shows nebo dalších eventech spojených s jeho značkou Jan Société.
„Výstava je unikátní v tom, že nevystavuje už hotové artefakty ani moje archivní kousky, naopak, všechno, co vidíte na výstavě, vzniklo jako úplně nové. V tom byl celý proces nejnáročnější. Oblečení, které na sobě má „dav“ figurín na dvou lávkách světlíku, jsme vyráběli přímo pro výstavu a pracuje s cyklickým opakováním jednotlivých ikonických produktů tak, aby vznikly anonymní skupiny osob, kde každá z nich sleduje, co se vlastně dole ve světlíku děje. Neexistuje hranice mezi vystaveným oděvem a návštěvníkem, naopak. Chci, aby návštěvníci kolem figurín procházeli, dotýkali se jich, někdy se skoro museli protáhnout mezi několika z nich, jako když člověk spěchá na přelidněné stanici metra,“ komentuje princip výstavy Jan Černý.
Samotná logika vystavení oděvu je protentokrát zcela obrácená a pouští diváka intimně až k samotným exponátům, které ho ještě před jeho příchodem pozorují z lávek v prvním a druhém patře. Expozici ve světlíku tvoří celkem 24 oblečených figurín, všechny obuty v teniskách Prestige.
Mimo hlavní expozici v prostoru světlíku také najdete 6 zásadních archivních siluet Janovy tvorby v Jan Société vystavené ve stálé expozici 2000+.
„Celá výstava podtrhuje pohled Jana Černého a jeho značky Jan Société na módu jako zážitek. Proto nositele svých modelů často propojuje a inspiruje k interakci prostřednictvím vlastních výjimečně dramaturgicky koncipovaných společenských událostí. Vytvářením takových jedinečných zážitků buduje silnou mnohovrstevnatou komunitu, která s nadšením následuje jeho kreativní vize," uvádí kurátorka výstavy FLOW STATE Michaela Kádnerová.
„Absolutní vítěz Czech Grand Design 2024 Jan Černý je mimořádně inspirativní osobnost s vnitřně konzistentní a autentickou tvorbou. Výstava FLOW STATE v Moravské galerii jeho práci přesně vystihuje a akcentuje moment překvapení jako podstatnou součást jeho tvorby,“ uzavírá ředitel Moravské galerie Jan Press.
Zdroj a foto: Moravská galerie v Brně/Vojtěch Filko
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...