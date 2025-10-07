Moravská galerie vystaví fotografie Říma od Gabriela Basilica
Brno, 9. září 2025 – Moravská galerie ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze otevře výstavu proslulému italskému fotografovi Gabrielu Basilicovi. Více než pětadvacet let zachycoval Řím, jeho monumentalitu i běžnou zástavbu. Vážnost dějinného odkazu a všednodenní současnost u něho nejsou protiklady, ale koexistují, rozmlouvají spolu, a právě díky svým odlišnostem vytvářejí rovnováhu s nečekanou estetikou.
Výstava, která vznikla u příležitosti autorových nedožitých osmdesátých narozenin, měla premiéru na sklonku roku 2024 v Římě, poté ji viděli návštěvníci Italského kulturního institutu v Praze a nyní ji čeká Brno! V Místodržitelském paláci potrvá od 10. do 28. září 2025.
Fotografická expozice Gabriele Basilico. ROMA v historických chodbách Místodržitelského paláce na Moravském náměstí představí autora v několika polohách. Jednak výběrem snímků pořízených před rokem 2000, kde je pro Basilica typické zachycení symbiózy civilní a monumentální architektury Věčného města. Lidé uvidí z neobvyklých pohledů slavné římské akvadukty, detaily Kolosea, ale i novodobé stavby univerzitní čtvrti La Sapienza či realizace Adalberta Libery. V další části výstavy je čeká série novějších prací a doplňuje je jediný barevný soubor pořízený v roce 2007 podél toku Tibery.
Výstavu Gabriele Basilico. ROMA připravenou Mattem Balduzzim a Giovannou Calvenzi podporují italské instituce Generální ředitelství pro současnou tvorbu Ministerstva kultury, MUNAF – Národní muzeum fotografie a Archiv Gabriele Basilika. Brněnská výstava je pořádána Italským kulturním institutem v Praze a Moravskou galerií v Brně pod záštitou Italského velvyslanectví v Praze a za účasti Honorárního konzulátu Itálie v Brně.
Expozici provází stejnojmenná publikace kurátorů Angela Piera Cappella, Giovanny Calvenzi a Mattea Buldizziho vydaná v nakladatelství Electa (2024).
Foto: ideogram.ai
