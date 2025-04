V Jurkovičově vile vzdává Kateřina Handlová hold křehkosti i síle skla

Brno, 24. dubna 2025 - Jurkovičova vila v dubnu ožije výstavou Záznam mizení mladé české designérky, čerstvé vítězky kategorie Designér roku 2024 cen Czech Grand Design a zároveň umělecké ředitelky sklárny Rückl Kateřiny Handlové. Svým originálním výtvarným přístupem, vášní pro detail a kombinováním skla s jinými materiály je jednou z nejtalentovanějších českých designérek současnosti a svojí prací dokazuje, jak se hranice umění a funkčnosti stírají. Její kolekce jsou kombinací křehkosti, punku a zrcadlí se v nich obdiv k silným ženám. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna v 16 hodin a výstava potrvá až do 29. března 2026.

Designérka Kateřina Handlová představuje svou novou výstavu, která nahlíží na design jako na prostor k nekonečné kreativitě, introspekci a objevování nových významů. "Touhle výstavou jsem chtěla prostřednictvím svých děl dokumentovat vlastní cestu k vnitřnímu míru a svobodě. Pouti, která mě vede k přijetí mého ženství, vyrovnání se s očekáváními ostatních, s rolemi, jaké mi okolí a osud chystá. Tady ve vile jsem intenzivně pocítila také atmosféru historie a fakt, že tyhle otázky řešily i generace dívek a žen přede mnou i v době Dušana Jurkoviče a ženského vzdělávacího spolku Vesna," popisuje svůj záměr autorka.

Kateřina Handlová svou tvorbu zakládá na introspektivním procesu, důkladné rešerši a citlivém přístupu k tématům. Její tvůrčí ponor do sebe má charakter meditace. „Sklo v podání Kateřiny Handlové namnoze překračuje své hranice. Přináší nové motivy, postupy, přidané materiály, staví archetypální tvary nebo funkční objekty do nečekaných vztahových struktur, vtahuje do designu umělecký obsah. Vázy, svítidla, zrcadla zpřítomňují cosi z původní moudrosti, z tradice, k nimž se Kateřina Handlová obrací, z nichž se vědomě či nevědomě snaží cosi zachytit jako klíč k porozumění světu i sobě. Z takové zkušenosti, v níž se prolíná ženská citlivost, vztahy a tělesnost, mizení i setrvávání pak může vzejít cenný vzkaz. A ten se nám snaží Kateřina Handlová předat,“ dodává kurátorka výstavy Michaela Kádnerová. Podobný přístup snad nepřekvapí u volného umělce, ale je pozoruhodný u designérky, tvůrkyně návrhů pro sériovou výrobu.

Výstava představí jak známé a ceněné návrhy váz a svítidel, tak svébytná autorská díla, která vznikla na základě inspirace atmosférou Jurkovičovy vily přímo pro tuto příležitost.

Kateřina Handlová (*1988) pochází ze sklářské rodiny, která do ní od dětství vkládala vztah i odpovědnost ke křehkému a vzácnému materiálu. Vyrostla obklopená uměním i řemeslem, a tak i její studijní cesty mířily ke sklu. Vysokoškolské studium absolvovala v ateliéru skla Ronyho Plesla na pražské UMPRUM a s čerstvým diplomem v kapse začala pracovat u filmu jako asistentka kostýmního výtvarníka. A móda ji také dodnes inspiruje při tvorbě skla více než samotný svět produktového designu. Později čtyři roky navrhovala rozsáhlé světelné projekty pro Lasvit v Dubaji, následně působila jako hlavní designérka světelných instalací firmy Swarovski, podepsala se pod design svítidel pro značku Bomma a stala se mimo jiné autorkou podoby medailí pro Mistrovství světa v hokeji 2024. Současně působí již čtvrtým rokem jako umělecká ředitelka nižborské sklárny Rückl, pro niž vytváří návrhy váz a stolního skla. V letošním roce získala ocenění Designérka roku cen Czech Grand Design.

Zdroj a foto: Moravská galerie v Brně