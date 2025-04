Technické muzeum v Brně představuje hlavní výstavu sezóny 2025

Brno 22. dubna 2025 (PROTEXT) - Technické muzeum v Brně představuje hlavní výstavu sezóny 2025: MORA. Dvě staletí cesty dějinami. Ikonická česká značka MORA, jedna z nejstarších značek domácích spotřebičů na světě, letos slaví úctyhodných 200 let od svého založení, a tak si pro své příznivce připravila celou řadu velkolepých akcí. Jednou z nich se stala i jubilejní výstava s názvem MORA. Dvě staletí cesty dějinami, která mapuje vývoj této značky sahající až do roku 1825. Výstava otevřela své brány návštěvníkům Technického muzea v Brně v sobotu 12. dubna 2025 a pro veřejnost zůstane přístupná až do konce letošního roku.

Výstava MORA. Dvě staletí cesty dějinami je Technickým muzeem v Brně dokonce označena jako hlavní výstavní projekt sezóny 2025. Prezentuje se na ploše o více než 600 m², na níž je k vidění přes 150 unikátních exponátů zapůjčených ze státních i soukromých sbírek sběratelů z celé České republiky. Výstava rovněž láká návštěvníky na bohatý edukační program. Připraveny jsou aktivity pro rodiny s dětmi i animační programy pro školy.

„Velmi si vážíme spolupráce s Technickým muzeem v Brně a jsme potěšeni, že se právě zde koná takto rozsáhlá výstava, která důstojně připomíná 200 let značky MORA. Je to pro nás významný milník a věříme, že výstava zaujme širokou veřejnost,“ uvádí Regina Netolická, marketingová ředitelka ČR/SR.

Historie značky MORA v šesti etapách

Návštěvníci si na výstavě prohlédnou například železářské zboží z úplných počátků značky MORA, historická kamna Meteor, první plynový sporák MORA z počátku 20. století, stejně jako řadu domácích spotřebičů z druhé poloviny minulého století. Samotná expozice je pak členěna do šesti historických etap reflektujících vývoj značky podle výrobního programu a vlastníků společnosti. Kromě domácích spotřebičů, jakými jsou sporáky, žehličky, pračky, masomlýnky, kamna, ohřívače vody nebo kotle, tu budou k vidění dokonce i letecké komponenty a kloubové řetězy, které jsou rovněž součástí produkce značky MORA.

Odkaz na tradici i moderní technologii

Náhodná koneckonců není ani grafická podoba výstavy. Její modro-červené barevné schéma na černém pozadí totiž stylizuje hlavní oblasti výroby značky, a to modře zářící plynový hořák představující plyn a červeně žhnoucí indukční desku symbolizující elektřinu.

Food festival s Morou: letní zábava pro všechny pod širým nebem

V sobotu 7. června 2025 se uskuteční také Food festival se značkou MORA – kulturně-společenská akce určená především rodinám s dětmi. Akce bude probíhat jak v interiéru muzea, tak v jeho exteriéru. Na pódiu za hlavní budovou muzea zazní různá hudební vystoupení pro všechny věkové kategorie. Na venkovní stage se dětem představí například Michal Nesvadba a zazní tu také muzikálové melodie z představení Městského divadla v Brně. Dále si tu návštěvníci užijí i stand-up show, odpolední koncert Xindla X a večer zakončený koncertem zpěváka Pokáče.

Gastronomie, víno, street food i móda

Na festivalu si přijdou na své také milovníci dobrého jídla a pití, na které čeká gastro show i barmanská vystoupení. Chybět nebude ani ochutnávka vín z Moravy a Čech, piva z lokálních pivovarů a street food z celé České republiky. V neposlední řadě festival nabídne komentovanou módní přehlídku, předání zrekonstruovaného trolejbusu Škoda Sanos veřejnosti, a nakonec i komentované jízdy historických vozidel městské dopravy.

„Děkujeme Technickému muzeu v Brně za příležitost být součástí výjimečné akce, která spojuje tradici, moderní technologie i rodinnou zábavu. Jsme rádi, že budeme moci na našem stánku přivítat návštěvníky festivalu a nabídnout jim zábavný program pro celou rodinu,“ říká Anna Vrbovcová, brand manažerka značky MORA.

Podrobnosti k programu festivalu budou průběžně zveřejňovány na tmbrno.cz. Záštitu nad akcí převzali ministr kultury České republiky, hejtman Jihomoravského kraje a primátorka statutárního města Brna. Mediálním partnerem akce se stalo brněnské Rádio Krokodýl.