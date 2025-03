Výstavu fotografií Schovala jsem se za list uvede mistr beatboxu

Brno, 28. března 2025 – Rodiče, domácí zátiší, zvířátka, sourozenci, ale také abstraktní i opakující se tvary. Takhle vnímají domov lidé s mentálním handicapem a své představy přenesli do fotografických snímků. Výstavu jejich nejzdařilejších děl můžete opět zhlédnout společně s fotografiemi uznávaného umělce profesora Jindřicha Štreita, tentokrát ve Středisku volného času Lužánky na Lidické.

Vernisáž se uskuteční 1. dubna v 17 hodin. Součástí bude i koncert hudebníka ENDRU, který je mistrem světa v loopingu a několikanásobný mistr ČR v beatboxu.

Odneste si mimořádný zážitek z výstavy fotografií, jejichž autory jsou klienti denního stacionáře Gaudium a profesora Jindřicha Štreita, který je zároveň odborným garantem výstavy. Autorkou tohoto projektu je Ilona Kulíková, lektorka Střediska volného času Lužánky, která vysvětlila, proč se výstava jmenuje právě Schovala jsem se za list?

„Klienti stacionáře Gaudium doprovázeli zpěvem herce Jana Budaře na koncertě v brněnském parku. Jedna trochu silnější nezpívající klientka v hledišti chvilku fotila a chvilku se schovávala za jeden javorový list. Na otázku proč se zakrývá, odpověděla: „Aby mě neviděli!“ Protože jsem seděla za ní, měla jsem možnost vidět na displeji jednoduchého fotoaparátu, jak fotí svět, který vidí, jak zaměřuje focený objekt. Tento příběh vyjadřuje zjednodušené a prosté myšlení lidí s mentálním handicapem. Tenkrát mě napadlo dát jim příležitost k vizuálnímu vyjádření jejich vnímání života a prezentovat ji na výstavě. Zrodil se projekt Schovala jsem se za list,“ uvedla autorka projektu Ilona Kulíková.

Hlavním tématem výstavy je „Domov“. První část tvoří barevné fotografie klientů stacionáře, kteří fotili zapůjčeným fotoaparátem to, co je zaujalo v jejich každodenním životě. Můžete tak na chvíli spatřit svět jejich očima. Druhou část výstavy potom tvoří černobílé snímky profesora Jindřicha Štreita, z doby před rokem 1989, které dosud nebyly nikde publikovány. Výstavu můžete navštívit ve všední dny od 8 do 21 hodin v Galerii v lužáneckém pracovišti Lidická na Lidické 50 v Brně, a to od 26. března do 21. dubna.

Projekt vznikl ve Středisku volného času Lužánky v Brně díky podpoře Art Gallery Brno. Záštitu nad projektem převzala primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková. Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky