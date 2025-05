Poznejte Jurkovičovu vilu s programem pro rodiny

Brno, 23. května 2025 - Rodiny s dětmi mohou zažít Jurkovičovu vilu v Brně jinak! Zájemce čeká pohádkové dobrodružství s úkoly, tvořením a výkladem o historii vily. Program s názvem Bača, drak a Jurkovič připravily lektorky z lužáneckého pracoviště Lata, za finanční podpory městské části Brno-Žabovřesky. Akce se uskuteční 24. května od 15 hodin v Jurkovičově vile a je nutná rezervace na obchod.luzanky.cz.

Vila architekta Dušana Jurkoviče byla postavena v roce 1906 na úpatí Wilsonova lesa a patří k nejvýznamnějším secesním památkám v Brně. Chtěli byste poznat tento architektonický skvost, jeho historii a příběh inspirovaný mozaikou ve štítu zajímavé budovy? Lužánecké pracoviště Lata se postará o jedinečné dobrodružství v Jurkovičově vile.



„Děti si kromě zážitku odnesou vlastnoručně vyrobenou knížku s pohádkou Bača a drak. Účastníci v minulých letech oceňovali originální zpracování, program přizpůsobený dětem i rodičům a zajímavé úkoly,” uvedla jedna z organizátorek a vedoucí pracoviště Lata Štěpánka Kerdová.

Příběh zavede návštěvníky třetí květnovou sobotu do Jurkovičovy vily i přilehlé zahrady. Pohádkové putování je vhodné pro děti ve věku od 4 do 9 let a je zhruba na 90 minut. Kapacita vily je omezená, proto je nutné přihlášení předem.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky