Festival Freš Manéž přivítá v Brně cirkusové artisty a artistky

Brno, 10. června 2025 - Sdílení zkušeností mezi umělci i neotřelá představení a workshopy pro veřejnost. Cílem festivalu Freš Manéž je setkávání mladých cirkusových nadšenců, ale také ochutnávka pro zájemce o dechberoucí podívanou na zemi i ve vzduchu. Letos se můžete těšit na víc než šedesát artistů a artistek z Česka, Slovenska, Německa a poprvé i z amerického Trentonu. Čtyřdenní festival se uskuteční od 12. do 15. června v lužáneckém pracovišti Legato v brněnských Kohoutovicích.

Na úvod celé akce se ve čtvrtek 12. června chystá Otevřená cirkusová zahrada, což bude odpoledne pro malé i velké. Čekají vás cirkusové soutěže a hecy, ochutnávka artistických disciplín, fotokoutek a bar. Večer se pak představí dva profesionální soubory. Cie Pieds Perchés s textilní inscenací o ženském odívání Carcasse a také kouzelník a žonglér Aleš Hrdlička se svým work in progress vystoupením s názvem Orbiting Zero.

„Aleš je skvělý žonglér a kouzelník, nad jehož triky a manipulacemi zůstává často rozum stát. V představení Orbiting Zero se můžete nechat unést jeho ztvárněním magického realismu využívajícím žonglování jako hlavní výrazový prostředek a prvky nové magie k rozmazání hranic mezi realitami,” zmínila producentka festivalu Aneta Jovanovská.

Zazáří také absolventky cirkusových škol NCCA v Londýně a The Circus School of Quebec, které si říkají Collectif and then… - a které uvedou show s názvem No Man’s Land. Prostor dostane i mladá krev Cirkusu LeGrando, která spolupořádá červnovou dávku akrobacie.

„Je to pro nás velmi důležitý moment. Chceme podpořit nápady mladých lektorů a lektorek, proto se podílí na všech fázích příprav i realizace. Pomáhají s propagací, nabízí několik workshopů či her a stávají se průvodci celého festivalu. Vyzkouší si také přípravu večeře pro všech šedesát účastníků,” dodala Jovanovská.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky/Jakub Dušek