Festival Concentus Moraviae slaví třicet let

Brno, 30. května 2025 – Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae letos sfoukne 30 svíček – a to si zaslouží elegantní hudební oslavu. Motto festivalu Rondo Festivo vyjadřuje slavnostní charakter ročníku, je i slovní hříčkou odkazující na příjmení umělce v rezidenci, hvězdného cembalisty Jeana Rondeaua. Program čítající úctyhodné čtyři desítky koncertů vytvořil Vlám Jelle Dierickx, osvědčený „master of ceremonies“ – jeho nápadité a originální dramaturgie už ozdobily tři ročníky.

Ta nejkrásnější místa jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska se od 31. 5. do 27. 6. rozezní slavnostním hudebním rondem, jehož refrén tvoří francouzská linie a jednotlivé sloky jsou vlámské a české.

30 let festivalu

Festival od roku 1996 plní své hlavní cíle: přivážet špičkovou hudbu do menších měst a vést dialog mezi moderní a dobovou interpretací klasické hudby. Během třiceti let se podařilo vybudovat moderní hudební festival řadící se mezi významné středoevropské akce, zcela jedinečný přístupem k dramaturgii i výrazným vizuálním stylem. Na festivalu se představila absolutní světová interpretační špička, jako jsou Sir Simon Rattle, Jiří Bělohlávek, Mitsuko Uchida, Christian Gerhaher, Jordi Savall či Magdalena Kožená, která se stala od roku 2013 patronkou festivalu. Festival je proslulý především originálními tématy jednotlivých ročníků, které vždy zpracovává jiný dramaturg.

Francouzský refrén

Virtuózní cembalista Jean Rondeau společně se svými hudebními přáteli otevře bránu do magického světa Bachových Goldbergových variací při čtyřech koncertech, sólově i s kolegy z kvarteta Nevermind a projektu UNDR. Barbarskou krásu barokních skladeb ze střední Evropy budou oslavovat francouzští Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením charismatického flétnisty a dudáka Françoise Lazarevitche.

Vlámská bouře 2.0

V roce 2005 proběhla na festivalu dnes již legendární Vlámská bouře přivážející přední vlámské interprety; po dvaceti letech jsme připravili Vlámskou bouři 2.0: k třicetinám festivalu míří z Flander na Moravu třicet exkluzivních gratulantů: mezi pozvanými hosty jsou legendární vokální soubory Vox Luminis, Graindelavoix, Currende a Utopia Ensemble i dva z nejvýraznějších pěvců své generace – tenorista Reinoud Van Mechelen a sopranistka Lore Binon. Vlámská bouře je široká i repertoárově: hudbu ze středověkého Leuven Chansonnier přiblíží Sollazzo Ensemble. Do renesance nahlédneme vícekrát, například s madrigaly Philippa de Monte v podání Societas Incognitorum. Barokní cembalové klenoty nabídne mistr Jos van Immerseel. Mozartovy flétnové kvartety zahraje soubor Pavillon de Musique se slavným flétnistou Bartholdem Kuijkenem. Janáčka a Dvořáka v jednom programu spojí klavírista Jan Michiels. Do klubu Gjango Reinhardta zvou energičtí Les Violons de Bruxelles a tanečnice Oona van Aken a varhaník Tom Van Der Plas se budou zabývat Philipem Glassem. Brilantní hudebníci souboru Zefiro Torna přivezou úspěšný program Balzám inspirovaný starými bylinkářskými knihami, poezií i malířstvím.

Důvěrné rozpravy

Na své si přijdou i milovníci intimních hudebních večerů. S loutnistou Florisem De Rycker navštívíme salu terrenu ústící do nejvyššího parteru úchvatné zahrady zámku v Lysicích. Gambista Thomas Baeté prozkoumá téma samoty v hudbě v kapli zámku v Náměšti nad Oslavou. Kontrabasová one-man-show Innerwoud proběhne v industriálním prostoru přerovského Osmeku. Kytaristka Emma Wills zahraje v salónech rekonstruovaného zámku v Lomnici a sesterské Duo Aznèm rozezvučí harfu a violoncello v pohádkovém zámku v Miloticích. Světovou premiéru díla Missa Organi uslyšíme v podání jeho autorky, osobité Katty.

Vlámsko-české fúze

Umělci a hudba obou zemí se v několika případech propojí v jednom večeru: společně vystoupí perkusionistky Anežka Nováková a Geertje Karpez. Slovo, obraz a tóny se pojí v programu Ecce femina ansámblu Tiburtina Ensemble a fotografky Lieve Blancquaert. Cappella Mariana představí dílo tajemného Vláma Johannese Tourouta, také ansámbl Rýnský, který reprezentuje zapojení festivalu do prestižního celoevropského programu udržitelného rozvoje mladých souborů staré hudby S-EEEmerging, nastudoval skladby raně barokního vlámského mistra Nicolause à Kempis.

Finále

V závěru Concentus Moraviae spojí síly s Festivalem Retz a Hudebním festivalem Znojmo a společně přivítají dynamický smyčcový orchestr Bryggen, který uzavře letošní Rondo Festivo, a to proslulými Novými čtyřmi ročními dobami: Vivaldi Recomposed od Maxe Richtera.

… a něco navíc

Festival je letos plný kulatých výročí: už podesáté ho doplní oblíbená Hudba na kole. V sobotu 7/6 na účastníky čeká v Lednicko-valtickém areálu 17 zastávek s 15minutovými koncerty různých žánrů. Akce je přístupná zdarma, trasu si cyklisté zvolí sami podle zdatnosti a hudebního vkusu. Vzhledem k tomu, že Hudba na kole probíhá ve vinařském kraji, není nouze i o lahodný mok. Detaily akce najdete na hudbanakole.cz.

Tradiční je i festivalová výstava: letos se publiku představí Václav Kočí, malíř, tvůrce objektů a instalací, který 18/6 zahájí výstavu Sonus Colorum v kurdějovské Art Wine Hall.

Foto: archiv organizátorů/Erine Wickmans