Stereo MC's míří na True to Life Tour do Brna

Brno, 12. června 2025 – Hity, které definovaly celou jednu dekádu, zahraje v listopadu na Flédě před českým publikem Stereo MC's na "True to Life Tour". Britští průkopníci hip-hopu a elektronické hudby odstartovali úspěšný návrat na scénu po lednovém vystoupení v populární show Jimmyho Fallona v den inaugurace Donalda Trumpa.

Jejich živé vystoupení, plné sympatické energie a nadhledu, sklidilo nadšené reakce diváků po celém světě a nastartovalo obrovský zájem o jejich hudbu a jejich vystoupení. Kapela v čele s ikonickým zpěvákem a skladatelem Robem Birchem se představí v rámci “True to Life Tour” s pulzující show plnou hitů éry 90. let, a to v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

Stereo MC's se na hudební scéně pohybují již od poloviny 80. let. Jejich debutové album s názvem 33-45-78 vyšlo v roce 1989. Rob Birch a Nick Hallam, přátelé a sousedé z dětství, založili kapelu s vášní pro raný hip-hop, funk a elektronickou hudbu. Jejich inovativní zvuk a živá vystoupení je vynesly na špičku hudební scény. Původní hip hop si velmi brzy uzpůsobili svému vlastnímu pojetí, a tak na druhé desce Supernatural už zněli tak, jak je známe dodnes, tedy jako energií napumpovaná pestrobarevná směsice všemožných stylů. Průlomovým albem byla jejich třetí deska Connected, která skupině přinesla první skutečně celosvětové hity Step It Up a Connected, stejně jako úspěchy na Brit Awards.

Po dlouhém turné se ale Stereo MC's odmlečeli na několik let, přestali vydávat desky i koncertovat. Dokonce se dlouho spekulovalo o jejich konci. Ozvali se až v roce 1998 a to remixy pro Madonnu nebo třeba i U2, Tricky, Pressure Drop či Davida Holmese. K vydávání vlastních alb se vrátili až v novém tisíciletí. „Jsme nadšení, že můžeme po tak úspěšném návratu na scénu zahrát pro naše fanoušky v České republice i na Slovensku. Cítíme se v životní formě a slibujeme nezapomenutelný koncert plný energie a hitů,“ říká Rob Birch a dále dodává. „Zazní především osvědčené hity, které definovaly éru 90. let a stále oslovují fanoušky po celém světě.“

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zažít Stereo MC's naživo v Brně ve Flédě 9. listopadu od 19:30!

Foto: via PressCode