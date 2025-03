Belgičtí Hooverphonic přivezou na Flédu The Magnificent Tree

Brno, 17. března 2025 – Belgická kapela Hooverphonic je známá díky eklektickému prolínání popu, rocku a elektroniky. Žánrový mix, který mnozí stále nazývají trip hop, ale Alex Callier coby kreativní mozek Hooverphonic upřednostňuje termín „retro futurismus“. Na Flédu se vrátí 23. dubna s původní zpěvačkou Geike Arnaert, aby oslavili 25 let od vydání přelomového alba The Magnificent Tree.

Skupina byla založena v roce 1995 Alexem Callierem, Raymondem Geertsem a Liesje Sadonius, ke kterým se později přidala zpěvačka Geike Arnaert. Před vydáním The Magnificent Tree v roce 2000 už byli Hooverphonic celosvětově uznávaní pro svůj jedinečný žánrový mix a nádherné hudební kompozice. Jejich debutové album A New Stereophonic Sound Spectacular (1996) představilo posluchačům kouzelně snový trip-hopový zvuk a sklidilo výrazné uznání kritiky. Druhá řadovka Blue Wonder Power Milk (1998) upevnila dobrou pověst kapely, která mistrně pracuje se svěžími aranžemi a filmovým zpracováním zvuku. Atmosférická, melancholická hudba, která dodnes rezonuje u jejich fanoušků.

Byla to však nahrávka The Magnificent Tree, která Hooverphonic katapultovala k mezinárodnímu úspěchu. Album, které vyšlo v roce 2000 bylo nabité skvělými písněmi jako "Mad About You" a "Vinegar & Salt", které se staly celosvětovými hity. Nahrávka The Magnificent Tree s éterickými vokály Geike Arnaert znamenala významný milník v kariéře Hooverphonic. Album je směsí trip-hopu, popové atmosféry i orchestrálních prvků a potvrzuje schopnost kapely skládat inteligentní a chytlavé písničky. Hudební cesta Hooverphonic vedoucí k The Magnificent Tree se vyznačovala inovací, uměleckým růstem a posouváním hranic v oblasti alternativní a elektronické hudby. Toto dílo zůstává nadčasovou klasikou ztělesňující charakteristický styl kapely a připravilo půdu pro jejich další uznávanou tvorbu.

Foto: ideogram.ai