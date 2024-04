Rumunská turbodechovka Fanfare Ciocărlia roztančí Flédu

Brno, 19. dubna, 2024 – Fanfare Ciocărlia, jedna z nejproslulejších balkánských dechovek, představí 12. května v premiéře na Flédě svoje specifické pojetí žánru balkan brass. Přezdívaná turbodechovka je známá pro své nekompromisní tempo a energická živá vystoupení. Díky propojení tradiční hudby s moderními prvky si vysloužila místo mezi špičkou world music scény.

Dvanáctičlenná kapela Fanfare Ciocărlia významným způsobem přispěla ke znovuoživení a popularizaci balkánské hudby. Nechybí jim energie a rychlé tempo, odtud přezdívka turbodechovka. Kapela čerpá zejména z bohaté tradice romské a rumunské hudby, ale také z tureckých, bulharských, srbských a makedonských stylů.

Debut Radio Paşcani (1998) získal úspěch hned krátce po vydání a popularitu kapely ještě potvrdila druhá deska Baro Biao (1999), která nese známý hit Asfalt Tango. Po smrti zakládajícího člena a klarinetisty Ioana Ivancena vyšlo album Queens and Kings (2007) věnované jeho památce na kterém hostují hudebníci z celého světa. K příležitosti 25. výročí existence vydali dlouho plánované a zároveň poslední album It Wasn’t Hard to Love You (2021), na kterém oslavují dosavadní kariéru a podporu fanoušků.

Členové kapely pochází z malé rumunské vesničky Zece Prajini. Ta byla od zbytku země téměř izolovaná a dokázala tak dlouhou dobu uchovat tradiční hudbu, která jinde už zcela zanikla. Původní pracovníky ve fabrice, kteří si občas zahráli na svatbách či pohřbech, objevil německý producent Henry Ernst. Záhy na to je už jako nově vzniklou kapelu přivezl do Německa, kde proběhlo jejich první koncertní turné. Od té doby za sebou mají několik tisíc vystoupení po celém světě, cenu BBC Awards For World Music a byl o nich natočen také dokumentární film Iag Bari - Brass on Fire. V České republice vystoupili už několikrát včetně unikátního Balkan Brass Battle na festivalu Colours of Ostrava proti Boban i Marko Marković Orkestar. Brněnským fanouškům se představili letos během Mendelova festivalu a v minulosti také v Kabinetu Múz.

Foto: Ingimage