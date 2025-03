The Bloody Beetroots přivezou na Flédu nálož elektronické hudby

Brno, 31. března 2025 – I v roce 2024 zůstává projekt The Bloody Beetroots průkopnickou silou ve světě elektronické hudby a překlenuje propast mezi elektrem, punkem, rockem a tanečními žánry. Sir Bob Cornelius Rifo, italský hudebník a producent, který založil The Bloody Beetroots v roce 2005, prošel v průběhu let různými proměnami, ale nikdy nezakolísal a dodnes baví publikum po celém světě.

Od průlomového hitu „Warp 1.9“ se Stevem Aokim až po kritiky uznávaná alba jako Romborama, Hide a The Great Electronic Swindle jsou The Bloody Beetroots synonymem jedinečnosti. V sobotu 5. dubna o tom přijedou přesvědčit fanoušky na brněnskou Flédu.

Projekt The Bloody Beetroots si získal mezinárodní věhlas pro svou perfektní směs elektronických beatů a živých nástrojů, stejně jako pro ikonickou masku, která se stala symbolem odvážné umělecké vize. Spolupráce Sira Boba Corneliuse Rifo je možné chápat jako „kdo z koho" v hudebním průmyslu. Od Paula McCartneyho přes Tommy Leeho, až po Jet. Pódium sdílené s velkými jmény jako Snoop Dogg, Metallica, The Prodigy a Kanye West, dokazuje velkou flexibilitu, která popírá žánry. V posledních letech se The Bloody Beetroots noří do nových zvukových oblastí a přitom zůstává věrný svým kořenům. Multimediální prvky povyšují show a vystoupení na pohlcující zážitky, což Bobovi přineslo fanoušky napříč festivaly i klubovými prostory.

Sir Bob Cornelius Rifo, je i nadále mnohostranným umělcem, který se věnuje DJingu, produkci a dokonce se angažuje v ekologické problematice. Rifo nepolevuje a stále se posunuje a hledá další příležitosti, jak bavit publikum. Díky množství řadových alb, EP a globálních turné zůstává The Bloody Beetroots nezdolnou hudební silou. Neustále se vyvíjí a zanechává nesmazatelnou stopu jak pro fanoušky, tak pro všechny hudební nadšence.

Foto: ideogram.ai