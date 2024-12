Festival Pop Messe 2025 již představil první zvučná jména účinkujících

Brno, 16. prosince 2024 – Brněnský hudební festival Pop Messe, který se zaměřuje na současnou zahraniční i domácí elektronickou, rap, pop a indie scénu, přichází s prvními potvrzenými jmény příštího ročníku.

Vůbec poprvé v létě do Brna zamíří legenda taneční klubové hudby Orbital, jeden z nejvlivnějších producentů současnosti Danny L Harle, který produkoval alba Caroline Polachek nebo napsal hity pro Charli XCX, Duu Lipu, Tommyho Cashe nebo Rinu Sawayamu, dále špičky britské djské scény Leon Vynehall and Batu, americká hyperpopová dvojice Frost Children, královna španělské klubové scény Toccororo, polské elektronické duo Wczasy, pětičlenný pařížský kolektiv 15 15 neboli Quinze Quinze míchající globální undergroundovou kulturou s tahitskými kořeny, francouzská taneční dvojice Atoem nebo Mikuláš Příhoda aka Kewu, jehož set doprovodí tanečníci z česko-slovenské ballroom scény Viktor Velvet a kolektiv Kiki Dancers. Pátý ročník Pop Messe proběhne od 25. do 27. července 2025 opět v areálu Velodromu a jeho okolí na výstavišti BVV. Celkově na několika venkovních i vnitřních scénách zahraje přes šedesát zahraničních i domácích kapel, hudebníků a DJs, program nabídne konferenci Pop Talks, Kinostage České televize i slevy a volné vstupy do brněnských turistických cílů. Třídenní vstupenky na celý festival jsou v prodeji za zvýhodněnou cenu 1 750 Kč. Více informací naleznete na popmesse.cz.

„Po letošních nadšených ohlasech cítíme vůči našim návštěvníkům velkou zodpovědnost - ať už co se týká programu nebo i celého organizačního zajištění. Přivezeme opět nejzajímavější současná jména z mnoha žánrů - od taneční elektroniky, přes elektro-soul, dub, rap až po jazz. A po loňských legendách Leftfield další velké taneční jméno - dvojici Orbital,” zdůrazňuje na úvod programový ředitel festivalu Tomáš Kelar.

Bratři Hartnollové se pojmenovali Orbital podle „orbital highway“, dálnice M25, která byla zásadní pro acidhouseovou generaci prchající z města do lesů na ilegální večírky. „Orbital vyrostli v studiové kouzelníky a po celá devadesátá léta chrlili hity jako Are We Here?, Belfast, Halcyon, On+On, Satan, The Box, Saint a jejich první čtyři dlouhohrající desky jsou absolutní klasiky britské elektroniky,” vypočítává Tomáš Kelar. V roce 2017 se podruhé vrátili na světová pódia, „aby vás přinutili tancovat, jako kdyby pořád vládl rave a rok 1992.”

Danny L Harle získal za produkci na poslední desce Caroline Polachek nominaci na Grammy. „I když kultovní label PC Music, kde začínal, už ukončil svoji činnost, Harle dál hrdě pokračuje v jeho misi infikování současného středního proudu futurismem a popovou avantgardou. Jeho zatím jediná sólová deska Harlecore z roku 2021 si představuje klub jako taneční utopii, v níž se realizují sny o absolutní svobodě,” dodává Kelar.

Leon Vynehall and Batu mají hodně společného - oba se na scéně pohybují více než dekádu a oba také překračují žánrové hranice od bass music až k technu a house. Vynehall vydával na Ninja Tune, Batu je zakladatel bristolského labelu Timedance. „Batu se objevil ve výročních seznamech nejlepších mixů médií jako je The Guardian, Mixmag ho zařadil mezi dvacítku nejlepších DJů a dostal také šanci natočit si vlastní BBC Radio 1 Essential Mix,” vypočítává Kelar.

Frost Children, neboli sourozenci Angel a Lulu Prostovi, přinášejí zběsilou verzi hyperpopu a glitchcore. „Jejich hudba, napěchovaná neotřelými nápady, nečekanými žánrovými zlomy a manickou energií, odráží podivnou dobu covidu, v níž se úzkost mísila s touhou po extrémním eskapismu,” popisuje Kelar. Kolem své hudby vybudovali silnou internetovou komunitu, do níž patří extrémní hudební nerdové, děti s pokémoními batohy i oldschool raveři.

Toccororo, královna španělské klubové scény, poslední roky působí hlavně na madridské queer scéně. Míchá současný americký female rap se současnými latino žánry jako jsou guaracha nebo aleteo. Mixmax zařadil její set do nejlepších z roku 2022, následně objela celý svět, hrála i v NTS.

Polské elektronické duo Wczasy tvoří Bartłomiej Maczaluk a Jakub Żwirełło a existují od roku 2016. „Míchají ve své hudbě mutantní synth-pop s prvky cold wave. Jejich energické a minimalistické hity připomínají atmosféru polského výjimečného stavu na počátku osmé dekády, kde se tlumená euforie snoubí s dekadencí a pocitem bezčasí,” doplňuje Kelar.

V hudbě 15 15 se odráží volnomyšlenkářský duch Tahiti, ostrova, na kterém tradičně hledali útěk a inspiraci umělci z celého světa. „Od roku 2013 budují svůj unikátní styl ´klimatické hudby´ s cílem vyprávět příběhy lidí, kteří obvykle v západním popu nemají žádný hlas. Každá jejich deska je pojmenovaná slovem v tradičním jazyce, kterým se mluví na ostrovech v Polynésii,” říká Tomáš Kelar.

Mikuláš Příhoda aka Kewu se na české klubové scéně pohybuje od roku 2012. „Hraje žánry, které u nás moc ke slyšení nejsou – grime, baile funk, gqom, vogue, a posluchači nikdy neví, co nečekaného vytáhne z tašky,” říká s nadsázkou Kelar.

Atoem neboli Gabriel Renault a Antoine Talon z francouzského města Rennes v Bretani tvoří syrovou taneční hudbu, která odkazuje k estetice věčných osmdesátek. Debutové album Entropy vydali Atoem v roce 2023. „Překlady názvu písní jako - duchové minulosti, potápějící se oceán, letní hrob - naznačují, že dvojice ze svých analogových a modulárních syntezátorů nevytahuje úplně nádhernou vizi budoucnosti,” uzavírá Tomáš Kelar.

Foto: archiv organizátorů