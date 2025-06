The Hara se vrací do Česka, potěší dvojkoncertem v Praze a v Brně

Brno, 26. června 2025 – Ztělesnění energického hudebního fenoménu a pódioví šílenci The Hara už osvěžili svým fanouškům paměť na letošním jubilejním 30. ročníku festivalu Rock for People. Tam před pár dny předvedli neuvěřitelně energickou ranní Secret Show, kterou odehráli přímo uprostřed publika. The Hara se tentokrát vrátí do České republiky na podzim v rámci série RFP Concerts s dvojitým koncertem v Praze a v Brně.

Alternativní rock/metalové trio zahraje 13. listopadu v brněnském Kabinetu Múz a o den později 14. listopadu v pražském klubu Futurum. Nezastavitelné trio z Manchesteru na obou koncertech doprovodí jako speciální host kapela Call Me Amour. Vstupenky v prodeji od pátku 27. června, 10:00, na GoOut – Praha Futurum Music Bar vstupenky / Brno Kabinet Múz vstupenky.

The Hara jsou Josh Taylor (frontman), Zack Breen (kytara) a Jack Kennedy (bicí) jednou z nejzajímavějších nových heavy kapel, která kombinuje přímočaré a emotivní texty, pohlcující rytmy a pocit mohutné energie. Skupina se vrací s novým temným a opojným singlem „Stay“ a zprávou, že podepsali smlouvu s Mascot Records (Dinosaur Pile-Up, Calva Louise, Defects, VOLA).

Kapela na sebe v minulém roce strhla pozornost a v návaznosti na to vyrazila na turné s kapelami Nothing More, Escape the Fate a Ice Nine Kills. Zároveň zvládli vydat nabušené singly The System a Trophy. Manchesterská trojice si vybudovala skvělou koncertní pověst, díky které předskakovala pop-punkovým velikánům Sum 41, a prorazila na festivalovém okruhu, když vystoupila na festivalech Download, Slam Dunk, 2000 Trees, Kendal Calling, TRNSMT, Tramlines, Truck a na největších hlavních pódiích festivalů Reading a Leeds a Rock for People 2024.

Foto: archiv/via Rock for People - Cosmic Joke