Irská zpěvačka Róisín Murphy roztančí v červenci festival na velodromu

Brno, 15. ledna 2025 – Irská zpěvačka Róisín Murphy se vedle tanečních legend Orbital nebo producenta Dannyho L Harle stává další hvězdou hudebního festivalu Pop Messe, který proběhne letos od 24. do 26. července opět v areálu brněnského Velodromu a jeho okolí na výstavišti BVV.

Róisín Murphy po rozpadu dvojice Moloko navázala neméně úspěšnou sólovou dráhou. Její koncerty, kdy se skvělými ohlasy kralovala například na hlavních scénách největších festivalů jako Primavera Sound nebo Roskilde, jsou proslulé opojnou muzikantskou energií, výraznými kostýmy i disko atmosférou s flitry a světly.

„Z Róisín Murphy máme obrovskou radost! Jako nejlepší doporučení pro její brněnský festivalový koncert mohou sloužit nadšené recenze loňského vystoupení ve Foru Karlín nebo právě na velkých evropských festivalech. Její koncert je prostě velký zážitek - od skvělé živé hudby až po kostýmy či světla,” láká programový ředitel festivalu Tomáš Kelar.

Róisín Murphy je královnou třpytek, flitrů a opojného disco eskapismu. V devadesátých letech s Moloko plnila hitparády a od roku 2003 na sólové dráze znovuobjevuje kouzlo undergroundové klubové hudby. „Stále přitom zraje jako víno. Málokdo se v hudební branži dokáže udržet na vrcholu tak dlouho jako tato irská zpěvačka,” dodává Kelar. Letos na podzim uplyne už třicet let od vydání desky Do You Like My Tight Sweater?, kterou se na scéně ohlásilo irské duo Moloko. Hity jako Fun for Me, Sing it Back nebo The Time is Now představily Murphy jako disco divu z dělnické třídy, s níž se každý může ztotožnit. „Po rozpadu Moloko jí mnozí nevěřili, ale Murphy měla jasný cíl – ponořit se do světa diska a jeho undergroundových forem a s každým dalším albem posouvá své hranice,” líčí Kelar. Album Róisín Machine z roku 2020 stvrdilo pandemický návrat disco soundu, zatímco předloňská deska Hit Parade zní jako výběr největších hitů. Róisín Murphy s ní figurovala ve výročních žebříčcích magazínů Mojo, The Independent nebo Slant.

Na letošním ročníku brněnského hudebního festivalu Pop Messe, naší přední akce zaměřené na současnou pop, elektronickou, rap a indie scénu, zahrají například legendy taneční klubové hudby Orbital, jeden z nejvlivnějších producentů současnosti Danny L Harle, který produkoval alba Caroline Polachek nebo napsal hity pro Charli XCX, Duu Lipu, Tommyho Cashe nebo Rinu Sawayamu, dále špičky britské djské scény Leon Vynehall and Batu, americká hyperpopová dvojice Frost Children, královna španělské klubové scény Toccororo, polské elektronické duo Wczasy, pětičlenný pařížský kolektiv 15 15 neboli Quinze Quinze míchající globální undergroundovou kulturou s tahitskými kořeny, francouzská taneční dvojice Atoem nebo Mikuláš Příhoda aka Kewu, jehož set doprovodí tanečníci z česko-slovenské ballroom scény Viktor Velvet a kolektiv Kiki Dancers.

Celkově na několika venkovních i vnitřních scénách zahraje přes šedesát zahraničních i domácích kapel, hudebníků a DJs, program nabídne konferenci Pop Talks, Kinostage České televize i slevy a volné vstupy do brněnských turistických cílů.

Zdroj a foto: archiv organizátorů