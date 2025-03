Festival Dny evropského filmu opět míří do Brna

Brno, 5. března 2025 – Již 32. ročník Festivalu Dny evropského filmu (DEF) zamíří za měsíc do kin v Praze, Brně, Ostravě a více než desítce dalších měst po celé republice. Diváci se mohou opět těšit na výběr současných evropských hraných, dokumentárních i animovaných filmů renomovaných režisérů, oceňované debuty i výrazné herecké osobnosti.

Festival nabídne také retrospektivu francouzského režiséra Michela Gondryho včetně jeho novinky – animované komedie Mayo, dej mi název (Maya, Give Me a Title), v níž vede tvůrčí dialog se svou malou dcerou. „Evropskou kinematografii vnímáme jako pestrý vějíř žánrů, jazyků, inspirací, které sdružuje hledání základních lidských hodnot. Aktuální snímky spojují nejen rozmanité kulturní a historické kontexty, ale i univerzální témata, jako je komplexnost rodinných vztahů a jejich proměnlivá dynamika,” vysvětluje dramaturg přehlídky Šimon Šafránek. Řada festivalových filmů bude uvedena v české premiéře či předpremiéře.

I v letošním roce festival nabídne setkání s festivalovými hosty z řad filmových tvůrců. V nabídce nebudou chybět projekce pro děti či seniory. DEF proběhne od 2. do 8. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison a Přítomnost, od 2. do 16. dubna v brněnském kině Art a od 12. do 16. dubna v ostravském Minikině. Festival zamíří do kin v dalších jedenácti městech celé České republiky v termínu od 9. do 16. dubna.

Festivalová dramaturgie přinese opět několik tematických sekcí. Vedle filmů předních evropských režisérů s hvězdným hereckým obsazením mají v programu své pevné místo i soutěžní sekce věnované výrazným debutům i filmům, kde prim hraje hudba. Každoročně pak festival nabízí sérii snímků věnovaných ekologii.

Diváci se mohou těšit například na snímek Když přichází podzim (When Fall is Coming) francouzského režiséra a scenáristy Françoise Ozona (Bazén, 8 žen, Frantz), který je elegantní, umně zapletenou houbařskou kriminálkou z francouzského venkova. Film exceloval na festivalu v San Sebastianu, kde vyhrál cenu poroty za scénář a též hereckou trofej pro Perra Lottina. Hlavní role ztvárnili Hélène Vincent a Ludivine Sagnier. V předpremiéře nabídne DEF surrealisticky laděné drama Ptáče (Bird) od britské režisérky Andrey Arnold (American Honey, Fish Tank, Sedmilhářky) s Barrym Keoghanem v roli otce, který se chce i přes nelibost vlastní dcery ženit. Film byl vybrán do soutěže festivalu v Cannes. Dále letošní ročník nabídne například novinku britského matadora Mikea Leigha (Tajnosti a lži) Kruté pravdy (Hard Truths). V hlavní roli komorního, ale výsostně humanistického snímku exceluje Leighova oblíbená Marianne Jean-Baptiste. Drama o ženě, která svůj žal obrací v podráždění vůči svým nejbližším, získalo dvě nominace na ceny BAFTA. Žal nad ztrátou syna pak svádí dohromady bývalé partnery Trine Dyrholm a Tima Rotha v nizozemsko-německém dramatu Otrava – Příběh lásky (Poison) režisérky Désirée Nosbusch. Herecká bravura se zde odráží od přesně vystižených charakterů ústředních hrdinů. V soutěži debutů festival nabídne prvotiny, které bodovaly na prestižních festivalech. Promítne například pozoruhodné rumunské drama Nový rok, který nepřišel (The New Year That Never Came), v němž se režisér Bogdan Mureșanu vrací do předvánočních revolučních dní roku 1989. Film vyhrál sekci Orizzonti v Benátkách. Generační výpověď Toxic litevské režisérky Saule Bliuvaite se pak věnuje dívkám, které by se rády dostaly z maloměsta na přehlídková mola. Film vyhrál hned 3 ceny na festivalu v Locarnu, včetně té hlavní – Zlatého leoparda.

Hudební soutěž je pak ohňostrojem nápadů a emocí. Od dánské sci-fi Konec (The End) s Tildou Swinton po vynalézavý britský dokument Výjimečná slečna Flowerová (The Extraordinary Miss Flower) o zpěvačce Emilíaně Torrini, kde menší úlohu dostal i Nick Cave. V sekci Živá planeta festival mimo jiné nabídne Oscarem ověnčený animovaný film Kočičí odysea (Flow) režiséra Gintse Zilbalodise. Projekce snímku doprovodí workshopy animace pro děti či besedy na téma ochrany práv zvířat, ekologie a udržitelnosti. Film je rovněž nominován na Cenu LUX, kterou uděluje Evropský parlament společně s Evropskou akademií, a i festivaloví diváci budou mít možnost o filmu hlasovat.

V samostatné retrospektivní sekci připomene DEF francouzského filmového vynálezce Michela Gondryho. Vedle jeho animované novinky Mayo, dej mi název (Maya, Give Me a Title), která je poetickým i zábavným vyznáním hlubokého vztahu k vlastní dceři, festival připomene mimo jiné dnes již legendární filmy Nauka o snech, Věčný svit neposkvrněné mysli nebo Pěna dní. Partnerem sekce je Kancelář Kreativní Evropa MEDIA.

Součástí doprovodného programu budou i diskuze, projekce pro seniory a pro školy, semináře pro filmové profesionály i dílny pro děti. Mimo jiné se mohou návštěvníci těšit na několik večerů Mentální hygiena Aleše Stuchlého, kde nekompromisní filmový kritik doplňuje projekce žhavými a zábavnými diskusemi s neotřelými hosty. Autorkou grafického konceptu 32. ročníku festivalu je Marija Petrinjac. Autorem filmových cen je Zdeněk Vacek.

Hlavní část Dnů evropského filmu se uskuteční od 2. do 8. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison a Přítomnost, dále od 2. do 16. dubna v brněnském kině Art a od 12. do 16. dubna v ostravském Minikině. Festival v regionech proběhne od 9. do 16. dubna v kinech v Boskovicích (Panorama), Frýdku-Místku (Kino Vlast), Havířově (Kino Centrum), Hradci Králové (Bio Centra), Jablonci nad Nisou (Kino Junior), Přerově (Metro 70), Šumperku (Kino Oko), Vrchlabí (Kino Střelnice), Vyškově (Kino Sokolský dům), v Hodoníně (Kino Svět)a ve Znojmě (Kino Svět).

Foto: archiv organizátorů