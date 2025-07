Gastrofestival Česnekovky v Rosicích nabídnou pestré kulturní menu

Brno/Rosice, 29. července 2025 - Přijďte oslavit svátek požitkářů! Řeč je o Česnekovkách - akci, která harmonicky spojuje zážitky gurmánské i kulturní. Rosický zámek bude jejich dějištěm letos už posedmnácté, a to v sobotu 6. září.Česnekovky v Rosicích nabídnou synergii gurmánských i kulturních zážitků s geniem loci zdejšího zámku. Podávat se budou nejrůznější speciality i poctivá česká klasika.

Tekutý spouštěč dobré nálady budou čepovat pivovary Na Vyhlídce a Ivančický pivovar. Hudební koktejl namíchají Lucy&HangOver, Něco si přej, Meadow Avenue a The Tap Tap. Novocirkusovou podívanou naservírují Bo cirk a komediální představení pro děti upeče Divadlo Jaromír.

Zajímavé pokrmy, pochutiny či nápoje tu jako vždy nabídnou výlučně malovýrobci, mezi nimiž mají nemalé zastoupení ti s blízkého okolí. Například Ivančický pivovar nebo pekařství Čtyři grácie z Tetčic. Kromě klasického bramboráku či česnečky budou k mání i různé česnekové spaciality, jako raclette s pečeným česnekem či trhané kachní maso v omáčce z černého česneku a spousta dalších.

Kulturní menu bude opět opulentní. Hned první kapela Meadow Awenue potěší každého, kdo rád svižné dechy. Na repertoáru mají samé pecky, od Pink Floyd až po Daft Punk. Ženskou energii hudebního projektu Lucy & HangOver vyváží kapela Něco si přej, což jsou velmi sympatičtí mladíci hrající s nakažlivým zápalem staré rock n rollové klasiky. Třeba od Chucka Berryho nebo od Beatles. Živá hudba nebude chybět ani v chill zóně. „Kapela Covers by Marge je sice komorní těleso, ale jejich hraní v zámecké zahradě bylo pro spoustu účastníků jeden z nejsilnějších momentů minulých Česnekovek, takže ještě před jejich koncem jsme měli jasno v tom, že příští rok to musíme zopakovat.“ řekla k tomu tvůrkyně programu Judita Kalábová. Posledním hudebním tělesem na line upu pak není nikdo menší než The Tap Tap. Jejich koncertem v 17 hodin pak celodenního programu vyvrcholí.

A co divadlo? To patří k Česnekovkám už skoro neodmyslitelně. Představení plné špičkové akrobacie přiveze soubor BoCirk. A pamatováno je samozřejmě i na děti. Divadlo Jaromír, které si svojí osobitou komikou získalo dětské diváky už předloni, tentokrát sehraje detektivní pohádku o inspektorovi Kluzó. Aktivní vybití najdou nejmenší účastníci také ve stopovací hře, která je povodí po areálu zámku.

Oproti předchozím ročníkům, chtějí letos pořadatelé vyjít více vstříc přespolním úřastníkům. „Rozhodli jsme se posunout začátek programu až na pokročilé dopoledne, aby ho bez stresu či nepříjemně brzského vstávání stíhali i návštěvníci ze vzdálenějšího okolí. Myslíme že to ocení i místní, zejména rodiny s malými dětmi.“ vysvětluje Jan Veškrna, ředitel pořádající organizace, KIC Rosice.

Foto: archiv organizátorů