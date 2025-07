Pop Messe vedle hudby nabídne i architektonické procházky, debaty a dokumenty

Brno, 17. července 2025 – Pátý ročník mezinárodního hudebního festivalu Pop Messe v Brně je tu! Tři dny a tři noci plné současné muziky, elektroniky, rapu, grime, indie i dance music odstartuje na Velodromu, nejstarší cyklistické dráze na světě, na výstavišti BVV ve čtvrtek 24. července v 17 hodin kapela Ghost of You.

Celkově proběhne 60 vystoupení kapel a DJs na několika venkovních i krytých stage. První den, ve čtvrtek, například s legendami taneční klubové scény Orbital, anglickým elektronickým duem Real Lies, českým rapperem MC Gey s živou kapelou, druhý den, v pátek, zahrají mimo jiné irská zpěvačka Róisín Murphy, jeden z nejvlivnějších producentů současnosti Danny L Harle, královna španělské klubové scény Toccororo a na závěr v sobotu Submotion Orchestra, britský indie new wave zpěvák Baxter Dury, osobnosti českého a britského grime Smack One + P Money, americká hyperpopová dvojice Frost Children, legenda britské grime scény JME nebo losangelský producent taneční klubové hudby Nosaj Thing a jeho montrealský kolega Jacques Greene.

Z domácích jmen vystoupí například Načeva, NobodyListen, Amelie Siba nebo Mikuláš Příhoda aka Kewu s tanečníky z česko-slovenské ballroom scény Viktor Velvet a kolektiv Kiki Dancers a další.

Festival nabídne také bohatý mimohudební program. „Při jeho sestavování je pro nás důležitý důraz jak na aktuální společenská či hudební témata, tak na propojení s Brnem, na poznávání toho, co návštěvníkům naše město nabízí,” zdůrazňuje programový ředitel festivalu Tomáš Kelar. Kino České televize tak láká na dokumentární snímky Svoboda v podzemí o brněnském podzemí, filmový portrét architekta, nekompromisního kritika a provokatéra nazvaný Adolf Loos – revolucionář mezi architekty a portrét Ještě nejsem, kým chci být režisérky Kláry Tasovské o Libuši Jarcovjákové, legendě světové fotografie a nespoutané ženě. V programu debat Pop Talks nebude chybět například rozhovor Anety Martínkové s Milošem Hrochem o roce nula na indie scéně Šeptej Nahlas a český shoegaze, živé podcasty - Škrty - Tři ekonomické cesty k záchraně kultury bratří Bittnerů, Rapspot hudebního publicisty Karla Veselého a básníka a fotbalisty Lubomíra Dítě, který se noří do nebeských výšin i bahýnka českého rapu, a také podcast Sirény s podtitulem Hudba v rozbitém světě. Jak skládat o krizích, aby to neznělo blbě?

I v letošním roce budou pokračovat architektonické procházky a projížďky. Například komentovaná projížďka po areálu BVV na kole Nextbike, komentovaná procházka Kamennou kolonií, unikátní brněnskou čtvrtí, která letos slaví 100 let, s architektem Radimem Horákem a architektonická komentovaná procházka zahradní trilogií brněnských vil spřízněných rodin Hože, Löw-Beer a Tugendhat. Návštěvníci budou moci také využít zvýhodněné vstupy na koupaliště Riviéra a do Vodojemů Žlutý kopec.

K praktickému servisu pro návštěvníky patří nabídka pohodlného ubytování hned vedle výstaviště na Kolejích Vinařská, 30% sleva na jízdenky Českých drah, ve spolupráci s DPMB speciální víkendová jízdenka na MHD za 80 Kč, nebo speciální Nextbike stanice vedle vchodu na festival.

Foto: archiv organizátorů