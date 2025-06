Tři celoprázdninové festivaly startují v Brně právě nyní

Brno, 12. června 2025 - Právě v těchto dnech zahajuje TIC BRNO tři festivaly trvající celé prázdniny a nabízející desítky akcí, na které je vstup volný. Jako první se díky festivalu Brno Art Open v pátek třináctého na Žlutém kopci otevře galerie pod širým nebem. Dva dny po něm zahájí svůj program projekt Brno a jeho chrámy, který mimo jiné zpřístupňuje běžně nepřístupné kostely a baziliku a třetím střípkem celoprázdninové mozaiky je multižánrový festival UPROSTŘED – ten zve na koncerty, divadelní představení, tančírny, performance a další program.

„Brno je svými letními festivaly v posledních letech pověstné. Zvou na ně různí pořadatelé a jejich nabídka je opravdu multižánrová. Kromě tradičních hudebních a divadelních, je možné navštívit i festival kostelů, umění, vědy, samby či dokonce planet. Celoprázdninové akce TIC BRNO bez vstupného jsou zajímavé nejen pro místní obyvatele, ale i návštěvníky města. Skvěle tak doplňují pestrou paletu zážitků, díky které se z letních měsíců stal jeden z vrcholů turistické sezóny,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nejdéle trvá festival, který začíná jako první a věnuje se sochám. Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open přichází v roce 2025 s novou koncepcí. Poprvé pod vedením TIC BRNO a poprvé soustředěný do jedné konkrétní lokality – na Žlutý kopec. Od 13. června do 12. října se jeho část promění v jedinečný výstavní prostor pod širým nebem. Umění zde vstoupí do dialogu s městem, přírodou i pamětí místa a představí se na něm 14 umělců. Mezi vystavujícími najdeme například Vendulu Chalánkovou, Lenku Klodovou, čerstvou laureátku Ceny Jindřicha Chalupeckého Barboru Lungovou, Davida Možného, Hynka Skotáka, Tima nebo Toy Box. Mezinárodní zastoupení zajišťují britská umělkyně Shiobhan Leddy a slovenský autor Erik Ždiľa.

Až do půlky září jste díky projektu Brno a jeho chrámy zváni do šesti běžně nepřístupných kostelů a jedné baziliky. Navštívit bude možné baziliku Nanebevzetí Panny Marie se slavným obrazem Černé Madony, kostel sv. Tomáše s hrobkou markraběte Jošta, červený kostel Jana Amose Komenského, kostel sv. Michala, který je plný andělů, kostel sv. Máří Magdaleny z jehož výklenků shlíží dva svatí, nejnovější brněnský kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné a zábrdovický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kromě zpřístupnění míst, která jsou běžně zavřená nebo otevřená pouze během mší, festival nabízí taky komentované prohlídky. Trvá tři měsíce, od 15. června do 15. září.

Třetím celoprázdninovým festivalem je ten s názvem UPROSTŘED, který pořádá TIC BRNO spolu s brněnskou Kávéeskou a letos taky ve spolupráci s Nadačním fondem Josefů K., který podporuje mladé brněnské divadelníky. Nabízí pestrý mix divadelních představení, koncertů, performancí, k tomu balet, operu, workshopy, procházky, tančírny a další program. Festivalové zahájení proběhne v parku na Moravském náměstí – ve čtvrtek 18. června jste zváni na celodenní program začínající performancí za rozbřesku a končící večerním táborákem. V dalších dnech až do 21. srpna festival nabídne například pravidelné hudební středy a neděle na nádvoří Staré radnice, operu a muzikál jinak UPROSTŘED nebo audiowalk Sny z betonu.

Všechny tři festivaly budou zahájeny během necelého týdne a Brno tak opět dostojí své pověsti kulturní metropole nabízející pestrý mix zážitků nejen v kamenných institucích, ale i venku.

Brno Art Open: 13. 6. – 12. 10. 2025

Brno a jeho chrámy: 15. 6. – 15. 9. 2025

Festival UPROSTŘED: 18. 6. – 21. 8. 2025

Zdroj: TIC BRNO, foto: Monika Váňová