Jarní AutenTICké prohlídky Brna nabízí hned 64 termínů
Brno, 31. března 2026 – Nastávající jaro přináší nejen delší dny a příjemnější počasí, ale také možnost objevovat město s novou energií. Jarní AutenTICké prohlídky s průvodci TIC BRNO, a letos i se psím průvodcem Méďou, který má zkoušku z canisterapie, nabízí opět širokou škálu tras. Zájemcům přiblíží architekturu, historii, legendy i přírodu Brna. Na programu je 49 témat v celkem 64 termínech.
„Každý rok se snažíme nacházet nová autentická brněnská témata a přizpůsobovat je různým skupinám návštěvníků. Zájem o prohlídky k naší radosti stoupá a my díky tomu navyšujeme jejich počet: od 21 termínů nabízených v roce 2021 k letošním 64. Nabídka je pestrá tak, aby si vybral opravdu každý. Novinkami jsou například Procházka za prvorepublikovou módou, Ženské světy před rokem 1918, projít si s námi můžete i městské části Jundrov, Maloměřice a Obřany, Kohoutovice, Líšeň,“ zve Petra Motesicky, vedoucí divize marketing a cestovní ruch TIC BRNO.
Cyklus jarních prohlídek začíná 2. dubna na Zelený čtvrtek Pivním Brnem a končí 21. června prohlídkou 100+XX brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Milovníci architektury ocení například témata jako Bohuslav Fuchs, Brněnské kavárny současné a zmizelé, Příběhy brněnských domů nebo Brněnská okružní třída. Do přírody můžete s průvodci vyrazit na Stránskou skálu a Bílendu, Za Starou Ponávkou či Za historií hradu Veveří a jeho okolí. Těšit se můžete i na příběhy známých osobností jakými byli Napoleon, Jošt, Jan Jindřich, Bohumil Hrabal a Milan Kundera. Zaujmou jistě i Krčemné Brno, Brněnský bestiář či Kuriozity a vnady města brněnského.
„Pozornost věnujeme i těm, kteří se chtějí něco dozvědět, ale na procházku z nějakého důvodu nemůžou. Pro ty máme připravené přednášky. Brněnské mordy představí novinářka a autorka stejnojmenné knihy Jana Soukupová, kurátorka a obrazová editorka Lucia L. Fišerová zve na Fenomén Zbrojovka: fenomén 37 krabic. Obě přednášky se uskuteční v Kině CIT,“ doplňuje pozvání TIC BRNO Tereza Uřičářová, koordinátorka AutenTICkých prohlídek s tím, že vstup na druhou uvedenou přednášku je zdarma.
Zmíněná prohlídka se psím průvodcem nese název Zvířátka a Brněnští a uskuteční se den před Mezinárodním dnem dětí – 31. května. Psího průvodce Méďu doprovodí jeho majitelka paní Jana Tesaříková, která chce procházku pojmout mimo jiné jako prevenci úrazů dětí způsobených psy.
Stejně jako letní, podzimní a zimní prohlídky doprovází i jarní fotografie Romana France, který si pro tuto příležitost vybral brněnského dobrovolníka a milovníka rostlin Poldu Bartoše. Potkávat jej můžete na akcích Nadace Veronica, například na Kytkoblešácích, kam, když mu donesete nemocnou pokojovku, tak vám ji vyléčí. Známý je Polda i tím, že s sebou bere pokojovky na procházku. „Vnímám jeho příběh jako nenápadný, ale důležitý – lidský, laskavý a inspirativní. Polda je vždy veselý, otevřený a lidé ho mají rádi,“ komentuje svůj jarní výběr Roman Franc.
Vstupenky je možno zakoupit on-line nebo v infocentrech TIC BRNO. Autentickou prohlídku můžete také darovat, stačí zakoupit dárkový poukaz na stránce poukazdobrna.cz.
Zdroj a foto: TIC BRNO/Petr Šmídek
