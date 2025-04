Brno a Jihomoravský kraj otvírají společné informační centrum

Brno, 8. dubna 2025 - Rok 2025 přinese hned několik významných novinek, které posílí turistický ruch v Brně i celém regionu jižní Moravy. Kromě návratu prestižního závodu MotoGP se město Brno představí na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace. A společně s Jihomoravským krajem dnes otevřelo nové informační centrum na Zámečnické ulici.

Brno a Jihomoravský kraj společně zahájily turistickou sezónu pro rok 2025 v novém informačním centru, ve kterém návštěvníci od dnešního odpoledne získají informace a zakoupí suvenýry. Na skvělém místě v bezprostřední blízkosti centrálního náměstí Svobody v Brně také dnes zazněly novinky a plány v oblasti turistického ruchu.

Léto v Brně bude opět lákat na spojení příjemně živého centra se skvělou gastronomií a nekonečnými zážitky z hudebních festivalů. „Akce buď přímo doplňují atmosféru městského centra, jako festivaly Uprostřed, Brazil fest Brno, Maraton hudby Brno, nebo zvou návštěvníky na další zajímavá místa v Brně, například festival Pop Messe na velodrom a brněnské výstaviště nebo festival Groove Brno letos poprvé na Brněnskou přehradu. Letošní léto zahájíme festivalem Brno Art Open, který vytvoří galerii ve městě přístupnou pro všechny milovníky výtvarného umění. Zapojíme do něj řadu umělců, třeba Vendulu Chalánkovou nebo TIMA. S pořadateli brněnských festivalů připravujeme speciální nabídky pro návštěvníky, kterým budeme nabízet další zážitky ve městě. Brno láká také na fenomenální Vodojemy Žlutý kopec, ve kterých najdete nejen jedinečnou atmosféru dechberoucí technické památky, ale také světelné instalace, festivaly a koncerty vážné i populární hudby v rámci projektu VodojeMyArt. V rámci komunikace Brna jako destinace pokračujeme v autentickém přístupu a sázíme na lokální zážitky, prezentaci brněnských fenoménů a zapojování brněnských kulturních komunit. Tyto charakteristiky jsou také pilíři nového reprezentačního informačního centra,” zmínila ředitelka TIC BRNO Jana Janulíková.

Duben je měsíc, kdy začínají ve větších počtech proudit také turisté na jižní Moravu. Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (CCRJM) jim v rámci nového infocentra prezentuje zajímavé destinace v celém Jihomoravském kraji. „Letos se chceme zaměřit především na cykloturistiku, polské návštěvníky budeme lákat na spojení vína a architektury, úspěšnou kampaň, která podporovala spojení vinařské lokality se zajímavou architekturou jednotlivých vinařství, jsme už překlopili do polštiny. Na návštěvníky ze Slovenska zase cílíme s MojaKartou, kterou jsme v loňském roce pilotně vyzkoušeli v Česku a která se osvědčila jako nástroj spolupráce a propagace i méně známých turistických cílů,” shrnula ředitelka CCRJM Martina Grůzová.

EXPO 2025 a propagace Brna

„Dnešní otevření informačního centra propojujícího město Brno a Jihomoravský kraj je vedle světové výstavy EXPO 2025 a návratu MotoGP klíčovým momentem letošního roku, který posílí atraktivitu regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky. Brno je oficiálním partnerem EXPO 2025 s finančním plněním ve výši 3,6 milionu korun včetně DPH a v Ósace se představí jako centrum vědy a kultury s řadou turisticky atraktivních lokalit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Směrem k návštěvníkům EXPO se bude město Brno prezentovat především v online prostoru prostřednictvím videa v japonštině, které představuje Brno ve spojení se třemi osobnostmi světového významu – Leošem Janáčkem, Alfonsem Muchou, Gregorem Johannem Mendelem. „Video je interaktivní a využívá prvky personalizace, od čehož si slibujeme větší atraktivitu a virální šíření. Prezentace města Brna na místě proběhne v českém pavilonu ve dnech 16. až 18. června a bude zaměřena na japonské touroperátory, cestovní kanceláře, novináře, influencery a další významné osobnosti z oblasti kultury s cílem zvýšit počet návštěvníků z Japonska,” doplnila Kateřina Jarošová, zastupitelka města Brna pro oblast marketingu a PR. Spolu s městem Brnem se budou v Ósace prezentovat také městské firmy Technické sítě Brno, a. s., a Veletrhy Brno, a. s.

Do Brna i kraje z nového infocentra na Zámečnické

Prezentaci Brna a Jihomoravského kraje na domácí půdě obstará od 8. dubna nové informační centrum na společné brněnské adrese Zámečnická 2. „Centrum bude sloužit jako hlavní bod informovanosti pro návštěvníky celého regionu a poskytne komplexní servis turistům i obyvatelům. Nejde jen o místo s mapami, ale o otevřenou platformu pro turisty i místní obyvatele," uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Nové informační centrum nahradí infocentrum na ulici Panenská otevřené roku 2017. „Vhodný prostor pro informační centrum, které by bylo blíže návštěvníkům, ideálně v úplném centru města, mělo dostatečnou velikost a mohlo sloužit jako místo setkávání i odpočinku, jsme hledali s TIC BRNO dlouho. Na Zámečnické jsme za tímto účelem zrekonstruovali nevyužívané historické prostory. Celkové náklady na vybudování a vybavení nového infocentra jsou 12 milionů korun včetně DPH,“ dodal 1. náměstek primátorky René Černý. Z uvedené částky pokryla 2 miliony dotace na stavební práce od Jihomoravského kraje a necelé 2 miliony včetně DPH činí náklady na vnitřní vybavení a techniku, které hradily rovným dílem TIC BRNO a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Zbylou část finančních prostředků platilo město Brno.

Moderní čistý prostor od brněnského studia Kogaa se otevírá díky novým předsazeným skleněným výlohám životu ulice – snížené parapety oken zvyšují transparentnost, lákají kolemjdoucí a posilují propojení se Zámečnickou. Interiér tvoří multifunkční vestavba, která spojuje recepci, prodejní prostor, pracovní zázemí a výstavní plochu do jediného sochařsky pojatého celku. Ve spolupráci s brněnskou firmou DURO design vznikl modulární systém na míru s důrazem na úspornost. Hlavním prvkem jsou perforované nerezové panely s anodizovanou titanovou úpravou. Jejich opaleskující povrch reaguje na světlo a pohyb, čímž vytváří proměnlivou atmosféru, celé místo propojuje a dodává mu nadčasový charakter.

Díky propojení funkcí informačního centra s úpravou exteriéru budovy, včetně rekonstrukce fasády a okolního prostoru, projekt aspiruje na příklad kvalitní revitalizace podobných objektů v historickém centru Brna.

Turistická sezona 2025

„Statistiky za rok 2024 potvrzují stabilní návštěvnost Brna a Jihomoravského kraje s rostoucím podílem zahraničních turistů. Brno navštívilo 850 685 hostů, přičemž po delší době převažovali zahraniční návštěvníci, hlavně ze Slovenska, Polska, Německa, Jižní Koreje a Litvy. Do celého regionu pak přijelo celkem 2 178 788 návštěvníků, čímž jsme obhájili druhou příčku za Prahou v rámci návštěvnosti ČR. V rámci mezinárodní propagace se i letos zaměříme na sousední trhy,” uvedla Kristýna Černá, zastupitelka města Brna pro oblast cestovního ruchu. V rámci kampaně Brno True Story pokračuje TIC BRNO v propagaci architektury, brněnského podzemí, letních festivalů, špičkové gastronomie a živého centra města, nově přibývá téma MotoGP. Novinkou bude webová aplikace Brno Match, která návštěvníkům na základě testu vyhodnotí jejich procentuální shodu s městem Brnem a dle toho doporučí místa k navštívení.

Rok 2025 v Brně patří dvěma významným výročím. První připomíná 130 let od narození architekta Bohuslava Fuchse. K tomuto výročí se váže řada akcí, zaštítěná dotačním programem Odboru kultury města Brna, například Slávy Fuchs – pneumatická nafukovací socha Fuchse, která aktuálně putuje po Brně. Druhým je projekt Moravského zemského muzea k 100. výročí nalezení Věstonické venuše, jehož cílem je představit jeden z nejcennějších a nejznámějších archeologických předmětů světa.

Téma nálezu Věstonické venuše a archeologie se promítne i do aktivit Jihomoravského kraje. Ten chystá projekt Tajemná místa, do něhož se zapojí sedm muzeí a který blíže představí vzácné archeologické nálezy z oblasti jižní Moravy. Sto let uplyne také od úmrtí Aloise Mrštíka, kronikáře moravského venkova, čemuž se budou věnovat doprovodné akce v Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Nový projekt HRANICE 2025 chystají na Znojemsku, kde se zaměří na turistické cíle: jednak podél současné státní hranice, jednak podél sudetské hranice z roku 1938. Celkem zahrne přes 60 míst na Znojemsku a nabídne desítky akcí či tipů na ubytování a gastro zážitky v hraničním pásmu.

I brněnské turistické cíle chystají novinky. Na Špilberku se otevře nová stálá expozice v prostorách kaple nazvaná Kaple křížů. Muzeum města Brna ještě před plánovanou rekonstrukcí zpřístupní také vilu Wittal v rámci tzv. urbexových prohlídek. Moravská galerie v Brně chystá svůj Otevřený depozitář v Brně-Řečkovicích, vůbec první depozitář takového typu v České republice.

Návrat MotoGP do Brna

Po pětileté pauze se na brněnský okruh vrací MotoGP, které je prestižní sportovní událostí a také klíčovým prvkem pro turismus a ekonomický rozvoj regionu. Závody motocyklů mají v Brně dlouhou tradici sahající až do roku 1965. Současný Masarykův okruh v minulosti přitahoval v rámci MotoGP desítky tisíc návštěvníků – v roce 2019 závod navštívilo kolem 180 tisíc diváků.

MotoGP generuje významné ekonomické přínosy díky návštěvníkům z Česka i zahraničí. Závod navíc Brno zviditelní na celosvětové úrovni – televizní přenosy sledují stovky milionů diváků ve více než 200 zemích. Město i kraj přispějí na jeho konání shodně 35 miliony korun, přičemž mediální hodnota této události může investici mnohonásobně převýšit.

Zdroj a foto: TIS MMB