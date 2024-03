Brno má novou top památku, otevřelo Vodojemy Žlutý kopec

Brno, 25. března 2024 – Technická památka Vodojemy Žlutý kopec se 21. března za přítomnosti zástupců města slavnostně naplno otevřela veřejnosti. Investice města 150 milionů korun zpřístupnila tři podzemní nádrže a také veřejný park na povrchu. TIC BRNO, který bude vodojemy nadále provozovat, připravil spolu s partnery na první víkend 22.–24. března bohatý vizuální program. Poté je budete moci navštívit vždy od středy do neděle.

Tři nádrže z let 1874, 1894 a 1917 svému původnímu účelu sloužily až do roku 1997. V provizorním režimu byly vodojemy zpřístupněny v roce 2020. Tehdy bylo do prvního cihlového vybudováno schodiště, které nahradilo původní poklop, jímž se do podzemí sestupovalo po žebříku. „Už v této chvíli zájem široké veřejnosti, ale také například filmařů a dalších zástupců kulturních a kreativních profesí prozrazoval, že jde o místo mimořádné hodnoty a genia loci. Populární web Kudy z nudy ho ještě v témže roce vyhlásil turistickou novinkou. Jen o čtyři roky později máme k dispozici zpřístupněný celý areál se třemi vodojemy, každý se specifickou atmosférou a architekturou, a navíc s veřejně přístupným parkem na povrchu. Jsem si jistá, že vodojemy mají potenciál přilákat do našeho města řadu milovníků technických památek, ale že i pro Brňany vzniklo další místo, kde můžou své město objevit zase z trochu jiného pohledu, nebo tady spíše podhledu,“ vyzdvihla primátorka Markéta Vaňková.

S pracemi na plnohodnotném zpřístupnění celého areálu vodojemů se začalo na jaře 2022. V říjnu stejného roku už do dvou starších, cihlových vodojemů zamířili první návštěvníci. „Vodojemy jsou dechberoucí stavbou tak, jak jsou. Ačkoli byly projektovány jako technická stavba, podzemní nádrže na vodu, jde o honosné prostory právem označované za podzemní chrámy. Jejich zpřístupnění tedy nebylo pouze otázkou estetických úprav, ale hlavně vyřešení požární bezpečnosti. Bylo potřeba vybudovat vždy jak hlavní vstup, tak únikové východy. Zároveň se vodojemy dočkaly elektrifikace, která je jednak umožňuje nasvítit pro každodenní návštěvnický provoz, jednak třeba v prostorách plánovat kulturní nebo jiné akce. Brno získává jedinečnou turistickou atrakci, o kterou věřím, že bude srovnatelný zájem například s vilou Tugendhat,“ dodal radní Jiří Oliva, který u projektu stál ještě v pozici náměstka pro správu majetku od samého začátku.

Na první navázala druhá, náročnější etapa. V ní byl obdobným stylem zpřístupněn nejmladší, betonový vodojem, a dále rozebrán původní domek strážného, a v jeho nově zbudovaném suterénu a postavené replice vzniklo plnohodnotné návštěvnické centrum. Nadto dělníci opravili také další drobné stavby v areálu dokumentující historii vodárenství: armaturní domek, odkud se ovládaly armatury ve starším cihlovém vodojemu, a šoupátkový domek u mladšího cihlového vodojemu.

V obou etapách se postupovalo podle projektu architekta Davida Prudíka. Ten nad rámec původních plánů přišel s ideou bezbariérového přístupu do části vodojemů. „Bezbariérově jsou přístupné dva ze tří vodojemů. Spojuje je podzemní chodba, do které se turisté dostanou z návštěvnického centra vybudovaného v bývalém strážním domku. V něm lidé sjedou výtahem do podzemí a nově zřízenými vstupy dojdou jak do cihlového, tak do betonového vodojemu. Získají tak dobrou představu o tom, jak se architektura vodojemů za zhruba padesát let mezi vznikem prvního a třetího vyvinula. Celkové náklady na obě etapy se vyšplhaly na 150 milionů korun,“ dodal náměstek pro investice René Černý.

Vodojemy bude provozovat TIC BRNO, který disponuje zkušenostmi se správou dalších objektů rozmanitého brněnského podzemí. „Jedná se o výjimečný počin s potenciálem oslovit celý svět. Zatím víme jen o třech podobných objektech v evropském prostoru, které jsou přístupné veřejnosti – kromě v této souvislosti často zmiňovaných cisteren Yerebatan v Istanbulu, jsou to také vodojemy v Gdaňsku a nádrže v Kodani. Vodojemy nevnímáme však jen jako zásadní turistický tahák Brna a České republiky, ale chceme, aby tato technická památka žila kulturními a kreativními projekty a intervencemi. Chceme, aby se návštěvníci měli touhu do vodojemů vracet při různých příležitostech a načerpávat jejich autentickou atmosféru. Už teď pro vodojemy vznikají projekty ve spolupráci nejen s brněnskými umělci a kulturními institucemi,” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO a dodala: „Ve spolupráci s Filmovou kanceláří Brno také místo nabízíme filmovým štábům. Máme tu filmovou lokaci globálního rozměru. A poptávky jsou již i ze zahraničí od těch nejprestižnějších produkcí.”

První velkou akcí je hned zahajovací víkend, který začne v pátek 22. března na Světový den vody. Vodou je inspirována i audiovizuální expozice v útrobách podzemních nádrží. Návštěvníci se mohou těšit na podmanivou audiovizuální show, která vznikla na míru prostoru těchto monumentálních podzemních síní v režii festivalu Prototyp. „První cihlový vodojem jsme společně s umělcem Davidem Vrbíkem proměnili ve zvlněnou krajinu za zrcadlem. Interaktivní audiovizuální dílo s názvem Mirroring do něj s pomocí diváka vrátí vodu. Skrz druhou podzemní vodní nádrž provede návštěvníky světelná stezka Light trail Martina Střálky, na jejímž konci bude návštěvníky čekat prostorová projekce Veroniky Šmírové PURE RAIN, která zaznamenává pohyb diváka a nechává se jím přetvářet,” představil koordinátor festivalu Prototyp Jan Machát.

K vidění bude také interaktivní instalace slovenského designéra a digital media artist Ľubomíra Slovinského – GeoIdentity, která vizualizuje vzorky hornin a minerálů a odkazuje k „rodné hroudě”. Poprvé se na Prototypu představí se svými nadživotními instalacemi new media artist Boris Vitázek. Expozice bude doplněna fashion projekcí studentů/studentek brněnského Ekotextil designu. V betonovém vodojemu najdete další instalaci s názvem Critical Level, kterou připravil spolek SVITAVA – transmedia art lab. V jeho druhé části se návštěvníci propletou pulzujícím světelným bludištěm Light Labyrint od studia VISUALOVE.

„Zájem o akci zcela naplnil naše očekávání. Vstupenky byly rychle vyprodány i přesto, že jsme přidávali další noční termíny. Rozhodně se podobná akce nekoná naposled. Vodojemy jsou ale magické i v běžném režimu a už teď se sem někteří návštěvníci vrací, aby si jejich tajemnou energii užili znovu a znovu,” uzavřela Janulíková.

Vodojemy budou nadále otevřeny vždy od středy do neděle v čase od 10:00 do 18:00 hodin. Projít si je můžete sami s audioprůvodcem, který je ke stažení do chytrého zařízení v několika jazycích. Za stejnou cenu, ale s nutností rezervace, TIC BRNO nabízí také denně čtyři časy komentovaných prohlídek s průvodcem v českém jazyce. Po předchozí domluvě jsou možné speciální prohlídky pro skupiny. Rezervace a zakoupení vstupenek je možné online, v infocentrech TIC BRNO i přímo na místě. Vstupenky se uvolňují do prodeje vždy měsíc předem.

Zdroj: TIC BRNO, foto: Pavel Gabzdyl