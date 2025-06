Brno obsadilo bronz v soutěži Město pro byznys

Brno, 14. května 2025 – Finálové výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys ukázaly, že Hradec Králové má nejlepší podmínky pro podnikání v rámci celé České republiky. Stříbro berou Pardubice, třetí příčku obsadilo Brno. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí již 18. rokem všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností.

Hradec Králové je příkladem v přístupu veřejné správy

Vítězné město se může pochlubit celorepublikově nadprůměrnou meziroční změnou počtu firem. Velmi vysoký je tu podíl firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Město a podnikatelé v něm mohou těžit z výborné dopravní dostupnosti.

Pokud jde o přístup veřejné správy, je na prvním místě třeba zmínit skvělý výsledek, kterého dosáhl Hradec Králové v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou v přehledné podobě informace pro komunikaci s veřejnou správou a mnohé další odkazy, které jim mohou pomoci například při zakládání podnikání. Počet úředních hodin, během nichž si mohou podnikatelé, ale nejen oni, vyřídit vše potřebné, je rovněž vysoce nadprůměrný. Místní podnikatele jistě potěší nízká daň z nemovitosti. Radnice vynakládá nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a také do oblasti sportu.

„Jsem velmi pyšná na to, co se podařilo. Beru to jako ocenění dlouhodobé práce našeho města, jednak politického, tak i úřednického aparátu, protože je to práce všech. Je jasné, že v Hradci Králové se dobře žije. Pro další rozvoj Hradce Králové je velmi důležité, aby se v řádu nejbližších měsíců podařilo přijmout nový územní plán, který bude představovat nové kontury rozvoje Hradce Králové. A protože každé silné podnikatelské prostředí potřebuje dostatek obyvatel, tak věřím, že i nový územní plán otevře cestu k tomu, aby tu bylo nejen více obyvatel, ale i služeb a více menších a středních podniků,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

Brno má hodně podnikatelů v přepočtu na obyvatele

Stříbrné Pardubice se podnikatelsky rozvíjejí. Nízký index stáří je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucích let. V Pardubicích se dostatečně staví, alespoň o tom svědčí vysoce nadprůměrný počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Finanční prostředky města směřují nadprůměrně zejména do oblasti veřejné dopravy. Skvělého výsledku dosáhly Pardubice v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak rychle a jak kvalitně na ně odpovídají živnostenské úřady.

Třetí Brno zaznamenává velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, jejich meziroční nárůst je navíc vysoce nadprůměrný. Podnikatele jistě potěší relativní dostatek volných pracovních sil. Město se může pochlubit vysoce nadprůměrným počtem dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice dobře hospodaří, alespoň to dokládají nízké náklady na dluhovou službu.

