Dva výzkumy zjistily, jak Brno vnímají jeho obyvatelé a jak zbytek republiky

Brno, 4. července 2025 - Co si o Brně myslí v Praze, je všeobecně známo, ale co si o něm myslí ve Varech, v Třeboni nebo v Horní Lhotě? A hlavně – jak Brno hodnotí lidé, kteří v něm žijí? Na obě otázky městu odpovídají dva výzkumy veřejného mínění, pořádané pravidelně v rozmezí několika let. Co ukazují letošní výsledky?

Dva výzkumy veřejného mínění související s vnímáním města Brna – jeden mezi samotnými Brňany staršími 18 let, druhý na vzorku dospělé populace celé České republiky – proběhly na jaře 2025.

Jak Brno vnímají jeho obyvatelé a obyvatelky

Do letošní, již páté vlny reprezentativního sociologického výzkumu, která probíhala tradičně na jaře, bylo vybráno 1012 respondentů z různých věkových a socioekonomických skupin. Dotazník se zaměřoval na míru identifikace s městem, spokojenost s kvalitou života ve městě, důvěru mezi lidmi i image města. Výsledky výzkumu, který byl poprvé realizován již v roce 2009, potvrzují dlouhodobě pozitivní vnímání Brna jeho obyvateli i vysokou loajalitu k městu. Brňané a Brňanky jsou ve velké většině spokojeni se životem ve svém městě a stále častěji si nedokáží představit, že by žili jinde.

„S Brnem jako s místem, kde žijí, pracují nebo studují, je spokojeno 93 % respondentů. Více než 70 % odpovídajících zároveň uvedlo, že by se z města nechtělo stěhovat – to je historicky nejvyšší podíl, který jsme zaznamenali od roku 2017, kdy byla otázka poprvé takto položena. To je pro nás silný signál, že lidé vnímají Brno jako kvalitní a perspektivní místo pro život,“ uvedl radní města Brna pro participaci Petr Bořecký.

Výzkum rovněž ukazuje, že Brno lidé vnímají jako kulturní, univerzitní a otevřené město s atraktivní atmosférou a bohatou nabídkou volnočasových aktivit. Nejčastěji zmiňovanými přednostmi byly architektura, památky, kulturní život, univerzitní prostředí a dostupnost rekreace.

Naopak jako problematické oblasti lidé uváděli nedostupnost bydlení, dopravu, bezpečnost a sociální témata. Přesto se zvýšil podíl těch, kteří žádné problémy nevnímají a snáze si vybaví kladné stránky města.

Pozitivní změny zaznamenalo také subjektivní vnímání zdraví – tři čtvrtiny respondentů hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý, což je nárůst oproti předchozímu šetření. Zlepšení hodnocení spokojenosti je patrné i u většiny sledovaných oblastí kvality života ve městě, například kultury, volnočasových možností nebo čistoty veřejného prostoru.

„Výsledky průzkumu jsou pro nás cennou zpětnou vazbou i podkladem pro další rozhodování. Potvrzují, že otázky dostupného bydlení nebo adaptace na klimatické změny, kterými se město dlouhodobě zabývá, lidi opravdu pálí,“ doplnil Petr Bořecký.

Jaký obraz má Brno v Česku?

Výsledky komplementárního výzkumu Obraz Brna v názorech obyvatel ČR, který byl letos na jaře realizován na reprezentativním vzorku obyvatel celého Česka, potvrzují, že Brno je vnímáno jako univerzitní a kulturní centrum s bohatou nabídkou památek a atraktivních aktivit. Až 85 % respondentů souhlasí s tím, že Brno je městem vysokých škol, a 82 % oceňuje jeho nákupní možnosti.

Asociacím spojeným s Brnem vládnou výstaviště a veletrhy, historické památky (Petrov, Špilberk, Stará radnice), přehrada nebo pivo Starobrno. Často zmiňované jsou i univerzity, MotoGP a Masarykův okruh nebo brněnský hantec. V čase vidíme nárůst u spojení s moderní architekturou, vilou Tugendhat i dalšími významnými stavbami ve městě, které představují jedno z našich velkých témat ve spojitosti s cestovním ruchem.

Přestože celkový obraz města zůstává převážně pozitivní, oproti roku 2022 došlo k mírnému poklesu v míře souhlasu téměř u všech hodnocených oblastí – nejvýrazněji u výroků týkajících se modernosti města, přívětivosti k seniorům či atraktivity pro podnikatele. Nejméně lidé souhlasili s výrokem, že se dá v Brně dobře jezdit autem nebo že je zde dobrá nabídka dostupného bydlení. Brno má však nadále mezi obyvateli Česka vysokou přitažlivost – více než polovina obyvatel Česka ho v minulosti navštívila a téměř pětina k němu má přímou vazbu. Celkově i tyto výsledky ukazují, že Brno má silnou značku, kterou je třeba dál rozvíjet.

Výzkumu se zúčastnilo 1 033 lidí, kteří byli vybráni tak, aby tvořili reprezentativní vzorek dospělé populace České republiky (ženy a muži téměř půl na půl, zastoupení všech skupin z hlediska věku, vzdělání i regionů apod.).

Oba průzkumy jsou součástí dlouhodobého monitoringu kvality života v Brně a sledují i naplňování strategie #brno2050.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai