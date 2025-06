Novinky brněnských vinoték – červen 2025

Cabernet Sauvignon Premium Collection barrique 2023 výběr z hroznů CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice

Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Ořechová hora

450 Kč (MBV) Víno vyniká nádhernou, tmavě granátovou barvou a vůní, připomínající ostružiny a višně, podbarvenou jemnými tóny vanilky. Chuť je velmi příjemná, extraktivní a sametová. Šampion – Valtické vinné trhy 2025 (Valtice)

Velká zlatá medaile – Valtické vinné trhy 2025 (Valtice)

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2024 – Mikulovská podoblast (Valtice) Faset 2018 Barbaresco DOCG Mura Mura

Itálie, Piemonte, Barbaresco, Faset

2049 Kč (BOR) Červené suché víno vyrobené z odrůdy Nebbiolo. Hrozny byly sklizeny z 0,45ha cru vinohradu Faset v okolí obce Barbaresco. Roční produkce je 4800 lahví. Fermentace a macerace proběhly ve francouzských dubových sudech (5000 l) po dobu 12 až 15 dní. Pak víno zrálo 12 měsíců ve francouzském dubovém sudu (2500 l) a poté v keramických amforách (400 l) další rok.

Světle rubínová barva s cihlovými okraji. Aroma třešní, fialek, skořice, rebarbory a vanilky. Chuť je ovocná, velmi elegantní, tříslo je sametové a uhlazené. Delší závěr. Hodí se k plněným těstovinám (raviolli) a masovým pokrmům. Vhodné k okamžitému vypití, ale také k archivaci 10–12 let. Alkohol 14,5 %. Romeo Rosso 2019 Piemonte DOC Mura Mura

Itálie, Piemonte, Costiglione d'Asti, Mandin/Pasquana

1049 Kč (BOR) Červené suché víno vyrobené z odrůd Barbera (80 %), Nebbiolo (15 %), Grignolino (4 %) a Ruché (1 %). Hrozny byly sklizeny vinohradů Mandin a Pasquana v okolí obce Costiglione d'Asti. Roční produkce 6450 lahví. Fermentace a macerace proběhly v 50hl francouzských dubových sudech po dobu 12 až 15 dní. Následně víno zrálo 12 měsíců do 500l francouzském dubovém sudu Tonneaux (1. a 2. použití). Poté putovalo do 400l keramických amfor na další rok.

Barva vína je rubínová s fialovými okraji. Aroma je komplexní s tóny švestek, ibišku, ostružin, hřebíčku a vanilky. Chuť je ovocná, šťavnatá a díky jemným taninům i velmi elegantní. Závěr je dlouhý. Hodí se k červenému masu a chuťově výrazným masovým chodům. Vhodné k okamžitému vypití, ale také k archivaci 5 až 7 let. Alkohol 14,5 %. Rulandské modré rosé 2023 pozdní sběr, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Kozojídky, Vinohrádky

209 Kč (LGB) Víno je lososové barvy, s vůní rozvaru jahod, malin, ostružin a bezu. V závěru vůně můžeme cítit vanilkovost s jemnou kouřovostí. Chuť se snoubí s vůní doplněnou o tříslovinu s dlouhým minerálním závěrem. Víno je vhodné ke kanapkám, tataráku z lososa a dalším úpravám této ryby. Také k ovocno-smetanovým dezertům. Zbytkový cukr 0,6 g/l, kyseliny 5 g/l, alkohol 12,5 %. Zweigeltrebe rosé 2024 kabinetní víno, polosuché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Hostěradice, Volné pole

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Růžové polosuché víno s 11 % alkoholu, 11,9 g/l zbytkového cukru a 7,3 g/l kyselin. Víno jiskrné korálově růžové barvy s intenzivní vůní malinového sorbetu a nádechem červeného rybízu. Jeho stopa je dominantní i v osvěžující a dlouhotrvající chuti, v níž harmonicky souzní mírný zbytkový cukr se šťavnatou a křupavou kyselinou. Fangalo rosé 2024 polosladké House of Wine

Jihoafrická republika

175 Kč (MBV) Lehké a osvěžující polosladké růžové víno s přitažlivým aroma zralých jahod a růží. Vyznačuje se jemnou sladkostí a chuťovou vyvážeností. Vhodně doplní saláty s kachním či kuřecím masem, lehce kořeněné pokrmy thajské kuchyně. Alkohol 12 %.

Ryzlink vlašský 2024 pozdní sběr, suché Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Pod Slunným vrchem

199 Kč (VMH) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu, 2,6 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Víno slámově žluté barvy s aromatikou vyzrálého jádrového ovoce, skořápkového ovoce a v závěru s lehkým nádechem bílých květů a dotekem osvěžující minerality. Patro vína je suché se šťavnatou citrusovou kyselinou, vyzrálým ovocným projevem a dlouhou dochutí s jemnou mineralitou. Doporučujeme k sladkovodním i mořským rybám, plodům moře a zrajícím nearomatickým sýrům. Ryzlink vlašský 2022 suché Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická

160 Kč (HUL) Ve vůni a chuti můžeme hledat grapefruit, červený rybíz, angrešt, v dochuti vlašský ořech. Suchá vína Ryzlinku vlašského se dobře uplatní jako aperitiv ke studeným předkrmům. Hodí se k zeleninovým jídlům polévkám a bílým sýrům, k lehké úpravě ryb či jemným paštikám, ale i k šunce a vepřové pečeni. Vhodné k dlouhodobé archivaci. Kyseliny 7,4 g/l, zbytkový cukr 8,1 g/l, alkohol 13,5 %. Sauvignon Blanc Phant 2023 suché House of Wine

Jihoafrická republika

225 Kč (MBV) Aromatické víno s příjemnou kyselinkou, která po každém doušku zanechává v ústech osvěžující dojem. V chuti jsou zřetelné tóny zeleného jablka a fíků. Výrazná a odrůdově typická vůně. Lehké, osvěžující víno. Doprovodí pečené kuře, uzený losos, plody moře či salát s kozím sýrem. Alkohol 12,5 %. Sylvánské zelené OAK 2022 výběr z hroznů, suché Kněží hora

Morava, Slovácká, Bzenec, Kněží trať.

198 Kč (VDE) Bílé suché víno s 14 % alkoholu, 1,3 g/l zbytkového cukru a 6,8 g/l kyselin. Víno světle žluté barvy s jemnou květnatou vůní, chuť mírně kořenitá, jemně travnatá s tóny zeleného jablka, bílého pepře a limetky. V závěru až lehce minerální. Prague Premium Gold – Prague Wine Trophy 2024 (Praha) Ryzlink rýnský 2023 výběr z hroznů, polosuché Vinařství Bukovský

Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky

250 Kč (VVB) Víno žlutozlaté barvy. Výrazná vůně lipového květu, citronové kůry, vosku a horkého akátového medu. Chuť připomíná citrusy, kandované meruňky a čerstvé broskve. Víno s přívlastkem výběr z hroznů. Alkohol 13,0 %, zbytkový cukr 13,2 g/l, kyseliny 6,5 g/l. Hibernal 2023 výběr z bobulí, sladké Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická

200 Kč/0,5 l (HUL) Chuť je plná, medová, můžeme v ní hledat broskev a jemné květinové tóny. Skvěle ladí k dezertům. Vhodné k archivaci. Teplota skladování do 12 °C. Kyseliny 6,6 g/l, zbytkový cukr 66,6 g/l, alkohol 12 %. Zlatá medaile – Meditrina 2025 (Velké Pavlovice)

Zlatá medaile – Modrohorská pecka 2024 (Velké Pavlovice)