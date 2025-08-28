Šampionem Mikulovské oblasti je ryzlink vlašský z Vinařství Tichý
Brno, 15. srpna 2025 – Porotci Národní soutěže vín zvolili za Šampiona Mikulovské vinařské podoblasti Ryzlink vlašský 2024, výběr z hroznů. Víno pochází z produkce Vinařství Tichý z Dolních Dunajovic, které tak potvrdilo dominanci této odrůdy v regionu. Největší a nejvyšší tuzemská soutěž vín probíhá pod garancí Svazu vinařů ČR, za organizačního zajištění Národním vinařským centrem a za finanční podpory Vinařského fondu.
Vinařství Tichý z Dolních Dunajovic ovládlo hodnocení vín Mikulovské vinařské podoblasti. Kromě titulu Šampiona získal jejich Ryzlink vlašský i prvenství v kategorii bílých suchých vín. Porota ocenila vinařství i za nejlepší kolekci vín. Jeho triumf podtrhl také úspěch v kategorii šumivých vín, kde zvítězilo s Rulandským bílým SEKT 2022. Za celkové vítězství navíc Vinařství Tichý obdrželo i speciální prémiový barikový sud z francouzského dubu, který mu věnovalo partnerské město Mikulov.
„Máme obrovskou radost, že naše vinařství opět boduje a že se Šampionem této soutěže stal opět Ryzlink vlašský nesoucí označení Dunajovský Vlašák. Jde o kombinaci hroznů z viničních tratí Dunajovský kopec a Pod Slunným vrchem – kombinace staré i mladé výsadby. Právě podobná kombinace vín nám již v minulých letech zajistila titul Šampiona Národní soutěže vín = Šampiona Salonu vín ČR,“ uvedl majitel vinařství Lubomír Tichý a dodal: „Stejně tak nás těší vítězství v kategorii šumivých vín s naším sektem z Rulandského bílého, protože segment „bublinek“ stále roste a je skvělé vidět, že i sekt z malého rodinného vinařství dokáže svou kvalitou uspět v Národní soutěži Mikulovské vinařské podoblasti.“
Šampion a vítězové kategorií:
Kategorie A – bílá vína suchá
Šampion a vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2024, pozdní sběr – Vinařství Tichý
Kategorie B – bílá polosuchá a polosladká
Vítězové kategorie: Pálava 2022, výběr z hroznů– vinařství Gotberg
Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)
Vítěz kategorie: Tramín kořenný 2023, výběr z cibéb – Vinařství Volařík
Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon 2024, pozdní sběr – Petr Plchut
Kategorie E – červená vína suchá
Vítěz kategorie: Merlot Reserva 2018, výběr z hroznů – BV Vinařství
Kategorie G – jakostní šumivá vín
Vítěz kategorie: Rulandské bílé-SEKT 2022, jakostní šumivé víno – Vinařství Tichý
Kategorie H – perlivá vína
Vítěz kategorie: Muškát žlutý 2024, moravské zemské víno – Vican rodinné vinařství/ Farma Pálava
Nejlepší kolekce: Vinařství Tichý
Do hodnocení v Mikulovské podoblasti bylo přihlášeno celkem 661 vín od 82 vinařů, vinařství a vinařských firem, které 12. a 13. srpna tradičně v Centru Excelence ve Valticích hodnotilo 15 komisí složených z vinařských odborníků. Z těchto vín získalo 48 velké zlaté, 162 zlaté a 1 víno stříbrnou medaili. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo z Mikulovské vinařské podoblasti 616 vín. Nominovaná vína budou společně s postupujícími z ostatních vinařských oblastí soutěžit o postup do finále a o titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.
Výstava vín pro veřejnost
Milovníci vína a odborná veřejnost budou mít již tradičně příležitost ochutnat všechna vína, která se zúčastnila nominačního kola Národní soutěže vín Mikulovské vinařské podoblasti. Degustace se uskuteční na jednom místě, a to od 12. do 14. září na zámku v Mikulově v rámci Pálavského vinobraní. Návštěvníci tak získají jedinečný přehled o špičkových vínech z regionu.
Dominantou Mikulovské vinařské podoblasti je pohoří Pálava, které strmě vystupuje z mírně zvlněné krajiny lužních lesů dolního Podyjí. Na úbočích vápencových skal jsou mohutné návěje spraší, vápenité jíly i písky, které dávají zdejším vínům nezaměnitelný charakter. Mikulovské vinařské podoblasti vládne odedávna Ryzlink vlašský, daří se tu ale také odrůdám Müller Thurgau, Chardonnay, Veltlínské zelené a samozřejmě Pálava. Na Valticku se přidává i Neuburské a Sylvánské zelené. Z červených si zde získalo oblibu Svatovavřinecké, Frankovka, Merlot a Zweigeltrebe.
Zdroj a foto: Svaz vinařů ČR
