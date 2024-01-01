Víno pod padajícími hvězdami. Vinice Peklo zve na noc svatého Vavřince
Brno, 4. srpna 2026 - Letní večer mezi vinohrady, sklenka moravského vína a nad hlavou obloha, kterou protínají perseidy. ZNOVÍN ZNOJMO připravil na pátek 14. srpna pátý ročník Noci svatého Vavřince. Neobvyklé večerní setkání se uskuteční v přímo na vinici Peklo v Šatově, odkud se otevírá nerušený výhled na noční oblohu.
Meteorický roj perseid patří k nejočekávanějším astronomickým úkazům léta. Jeho maximum sice připadá už na noc z 12. na 13. srpna, aktivní však zůstává i v dalších dnech. Návštěvníci vinice Peklo tak budou mít při příznivém počasí stále šanci zahlédnout některou z padajících hvězd. Akce začne v 19 hodin a potrvá do 23.30, takže nabídne jak podvečerní posezení ve vinohradu, tak pozorování oblohy po setmění.
Slzy svatého Vavřince
Perseidám se lidově říká také slzy nebo slzičky svatého Vavřince. Pojmenování odkazuje k raně křesťanskému mučedníkovi, který byl podle tradice popraven 10. srpna roku 258. Právě v období jeho svátku se na obloze každoročně objevuje velké množství meteorů, a lidé si proto tento úkaz spojovali se světcovým příběhem.
Svatý Vavřinec je zároveň považován za jednoho z patronů vinařů. Letošní svátek připadá na pondělí, pořadatelé proto setkání posunuli na páteční večer 14. srpna, aby si návštěvníci mohli užít víno a noční oblohu bez ohledu na následující pracovní den.
Svatovavřinecké zdarma, další vína ve stánku
Vstup na akci je zdarma a není nutná předchozí registrace. Bezplatně bude možné ochutnat vína z odrůdy Svatovavřinecké, další vína z produkce ZNOVÍN ZNOJMO si návštěvníci zakoupí přímo v ochutnávkovém stánku. Na místě bude dostupné také drobné občerstvení.
Magická noc s vínem a padajícími hvězdami se odehraje přímo ve vinici, a proto se vyplatí přibalit si vlastní deku, případně další piknikové vybavení. Organizátoři zajistili také bezplatný svozový autobus, ten však má omezenou kapacitu. Přijet můžete i autem nebo případně linkovým autobusem 818, nebo vlakem (vlaková zastávka je hned vedle sídla ZNOVÍN ZNOJMO, cca 1,5 km od vinice Peklo).
Zdroj a foto: Znovín Znojmo
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