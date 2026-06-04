Mimořádný úspěch moravských vinařů na londýnské soutěži Decanter 2026
Londýn/Brno, 29. června 2026 – Ve druhé půli června byly oficiálně zveřejněny výsledky prestižní světové soutěže Decanter World Wine Awards (DWWA) 2026. Moravští a čeští vinaři v obrovské globální konkurenci pro Českou republiku vybojovali celkem 81 medailí z 97 přihlášených vzorků od 27 firem. Absolutním vrcholem letošního hodnocení a obrovským triumfem je Platinová medaile a fantastických 97 bodů pro Ryzlink Rýnský 2021 z Vinařství Volařík. Moravská vína si tak oproti loňskému roku výrazně polepšila – zatímco loni si odvezla čtyři zlaté medaile, letos k šesti zlatým přidala i toto nejvyšší platinové ocenění.
Získat platinovou medaili na nejpřísněji hodnocené soutěži světa se podaří jen naprosté špičce. Ryzlink Rýnský 2021 z Vinařství Volařík oslnil mezinárodní porotu natolik, že s 97 body dosáhl na samotný vrchol vinařského žebříčku a stal se nejvýše hodnoceným tuzemským vínem ročníku.
„Velmi nás potěšily skvělé výsledky letošního hodnocení. Přiznávám, že nám opět zabodovalo sladké víno ročníku 2021, které tak trochu vyvažuje složitost a specifičnost tohoto náročného roku. Byl to totiž ročník plný výzev a také rok s výrazným zastoupením botrytidy. A přesně takový je i tento Ryzlink rýnský z Ořechové hory. Jeho vzniku předcházel sběr hroznů, z nichž přibližně 60–70 % bylo zasaženo ušlechtilou plísní botrytis cinerea. Hrozny dosáhly cukernatosti přes 32 °NM, a jedná se tak o víno s nejvyšším přívlastkem,“ uvedl enolog Vinařství Volařík Ondřej Tichý a dodal: „Ve výsledném víně tak najdete úžasnou rovnováhu mezi sladkostí a svěží kyselinou. A právě proto tohle víno není ani trochu nudné – naopak, nabízí velkou hloubku, energii a neustále vás nutí vracet se k další sklence.“
Tento úspěch navíc dokonale podtrhuje rostoucí kvalitu moravských vín v čase. V loňském roce získala Česká republika 4 zlaté medaile, letos jich putuje na Moravu hned šest (všechny se skvělým hodnocením 95 bodů). Celkovou medailovou bilanci pak dotváří 29 stříbrných a 45 bronzových medailí.
Šestici zlatých úspěchů s 95 body pak představuje Big Sauvignon Blanc 2023 od vinařství Fabig a Riesling 2023 od Iwayini. Mikulovská podoblast dominovala i mezi dalšími zlatými laureáty, kde porotu osloviloPremium Cuvée Red 2023 z vinařství Kolby, což představuje výjimečný úspěch pro moravské červené víno, dále Perná Kotelná Rulandské Šedé 2022 (pozdní sběr) z vinařství Mikrosvín Mikulov, Pozdní sběr Tramín Červený 2024 od Gotbergu a vznešená Noble Rot Pálava 2024 z Vinařství Sonberk.
Letošní, v pořadí již 23. ročník Decanter World Wine Awards, potvrdil status největší a nejvlivnější vinařské soutěže planety. Intenzivní hodnocení probíhalo v Londýně dva týdny pod přísným dohledem 245 předních vinařských profesionálů z 36 zemí světa. Odborná porota, v níž zasedlo mimo jiné 63 držitelů titulu Master of Wine (MW) a 24 Master Sommelierů (MS), hodnotila naslepo bezmála 17 000 vín z 58 zemí. Podle organizátorů se ročník DWWA 2026 vyznačoval zcela výjimečnou kvalitou všech přihlášených vín.
„Získat na Decanteru zlatou medaili je obrovský mezinárodní úspěch, ale dosáhnout na platinové ocenění, to už je absolutní vinařská extratřída. Platinu porota uděluje až po dalším přísném přechutnávání těch nejlepších zlatých vín, a protnout devadesátsedmibodovou hranici tak dokáže jen naprosto bezchybné víno světového formátu. Pro naše vinařství je to fantastická vizitka,“ uvedla Dagmar Fialová, ředitelka marketingu Národního vinařského centra, které s finanční pomocí Vinařského fondu vzorky na soutěž pravidelně sbírá a odesílá. „Decanter je specifický svými hodnotiteli z řad špičkových světových expertů na klíčovém referenčním trhu v Londýně. Skutečnost, že vedle této mimořádné platiny vezeme domů hned šest zlatých medailí oproti loňským čtyřem, jasně dokazuje, že se moravská vína dokážou v nejtvrdší globální konkurenci nejen prosadit, ale neustále posouvat laťku kvality výše.“
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
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