Titul Biovíno roku 2026 získal ledový Ryzlink vlašský z Mikulova
Brno, 5. srpna 2026 – Národní vinařské centrum ve Valticích hostilo v minulém týdnu 24. ročník prestižní soutěže o nejlepší biovíno z České republiky. Absolutním Šampionem a držitelem titulu Biovíno roku 2026 se stal Ryzlink vlašský, ledové víno 2018 z Bio vinařství Víno Marcinčák Mikulov. Soutěž je tradičně součástí celostátního klání Nejlepší biopotravina roku 2026 a letos se jí zúčastnil rekordní počet vín.
V letošním ročníku ovládlo soutěžní pole Bio vinařství Víno Marcinčák Mikulov. Vedle zisku hlavní trofeje Šampiona soutěže obhájilo, stejně jako v loňském roce, také ocenění za nejlepší kolekci vín.
„Výsledek soutěže Biovíno roku 2026 je pro nás v rodinném BIO vinařství Víno Marcinčák obrovskou radostí a zároveň potvrzením, že cesta ekologického a biodynamického hospodaření je správná“, uvedl Petr Marcinčák a dodal: „Máme radost, že se naše přírodně sladká vína dlouhodobě umisťují na předních příčkách hodnocení. Mimořádně nás těší také úspěch Ryzlinku vlašského z viniční trati Svatá v Mikulově. Toto víno s certifikací Demeter získalo velkou zlatou medaili. Velmi cenné je pro nás rovněž ocenění Chardonnay z viniční trati Daniel a Pálavy z viniční trati Slunečná, která je podle našich informací vůbec první Pálavou s certifikací Demeter na světě. Tato tři vína pocházejí z první moravské řady vín s touto prestižní biodynamickou certifikací. Získaná ocenění jsou proto nejen velkým úspěchem našeho vinařství, ale především potvrzením, že dlouhodobá péče o živou půdu, biodiverzitu a krajinu se odráží také v kvalitě našich vín.“
Porota vyhlásila také další hlavní kategorie: Šampionem bílých vín se stala Pálava, výběr z hroznů 2025 z Vinařství Holánek. Titul pro nejlepší červené víno si odnáší Frankovka VOC, VOC Modré hory 2024 z vinařství Víno J. Stávek.
Dvě odborné komise hodnotily rekordní počet 94 moravských a českých vín, kterým rozdělily 4 velké zlaté, 37 zlatých a 25 stříbrných medailí.
Milovníci vína a široká veřejnost budou mít příležitost oceněné vzorky ochutnat hned na dvou zářijových akcích v Mikulově - v rámci Pálavského vinobraní 11. – 13. září 2026, společně s víny z Národní soutěže vín – Mikulovské vinařské podoblasti, a potom také 19. září 2026, kdy se koná již 6. ročník Festivalu bio vín a sýrů.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31