Ve Valticích poprvé soutěžily nízko a bezalkoholové nápoje z hroznů révy vinné
Brno, 22. června 2026 – Ve Valticích proběhl minulý týden nultý ročník odborné soutěže „Vinní a nevinné“. Profesionální degustátoři v Národním vinařském centru poprvé hodnotili výhradně hroznové mošty, dealkoholizovaná vína a sycené nápoje na bázi vína z domácí suroviny. Soutěž reaguje na celosvětově rostoucí zájem o nápoje s minimem alkoholu nebo úplně bez něj, což je trend vyhledávaný zejména mladou generací, řidiči či abstinenty.
Zajistit stoprocentní anonymitu u vzorků v nejrůznějších typech lahví a plechovek byla pro organizátory tentokrát logistická výzva. V zázemí se tak místo vývrtek používaly otvíráky korunkových uzávěrů a černá strečová fólie. Sedmičlenná odborná komise se zase musela vyrovnat s absencí alkoholu a vyšším zbytkovým cukrem. Přestože standardní hodnoticí tabulky s těmito parametry běžně nepočítají, porota ocenila vysokou kvalitu a čistou primární aromatiku produktů.
Odborná porota na základě senzorického posouzení rozhodla o vítězích klíčových kategorií. V kategorii Hroznové mošty zvítězil Luděk Vondrák s produktem Malverina 2025, kategorii vinných nápojů bez alkoholu sycených ovládl nápoj Muškát moravský - Gotbertinka 2025 od společnosti Gotberg a mezi sycenými vinnými nápoji s obsahem alkoholu si nejlépe vedlo Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice se svým produktem BEZ 2024.
Do soutěže přihlásilo 19 vinařů celkem 39 vzorků s garantovaným původem z Moravy a Čech. Výrobky se rozdělily do pěti kategorií, kde největší zastoupení měly sycené vinné nápoje s obsahem alkoholu do 9,99 % s 15 vzorky. Následovaly shodně s 11 vzorky kategorie čistých hroznových moštů a sycených vinných nápojů bez alkoholu. Celkový přehled doplnil jeden vzorek dealkoholizovaného vína a jeden vzorek sycené vody z vinné fermentace. I přes přísná kritéria mezinárodní stobodové stupnice dopadlo hodnocení nadstandardně dobře.
„Tímto nultým ročníkem jsme udělali první mapovaní trhu s vinnými produkty, které mají původ ve vinařské oblasti Morava nebo Čechy. Pokud bych to vzal optikou hodnocení Národní soutěže vín, tak 14 vín by dosáhlo na stříbrnou medaili a 6 dokonce na medaili zlatou,“ uvedl předseda hodnocení Petr Gondáš z Národního vinařského centra a dodal: „Vinaři se určitě v tomto segmentu nemají za co stydět a konzumenti těchto nápojů budou mile překvapeni jejich vysokou kvalitou z hlediska senzorických vlastností. Je to segment, před kterým již neleze zavírat oči a dříve nebo později se objeví v portfoliu nabídky našich vinařů.“
Soutěž slouží jako oficiální výběrová platforma Národního vinařského centra. Nejlépe hodnocené produkty ze tří nejvíce zastoupených kategorií získají prestižní doporučení a budou zařazeny do doplňkového prodeje a prezentačních aktivit Salonu vín České republiky na zámku ve Valticích.
Kategorie soutěže Vinní a nevinné
- Hroznové mošty (11 vzorků)
- Dealkoholizovaná vína (1 vzorek)
- Vinné nápoje bez alkoholu – sycené (11 vzorků)
- Vinné nápoje s obsahem alkoholu do 9,99 % – sycené (15 vzorků)
- Sycené vody z vinné fermentace (1 vzorek)
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
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