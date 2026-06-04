Zájem o "bublinky" mezi konzumenty vína setrvale roste
Brno, 15. června 2026 – Meziroční růst prodejů perlivých vín v řádu desítek procent je v České republice několik posledních let trendem. Většinu z nich však tvoří zahraniční dovozy. Vinařský fond na situaci reagoval vývojem vlastní národní značky perlivých vín „bublinky“. Na trhu jsou už druhým rokem. Oproti loňsku se výroba zdvojnásobila a značku využívá už 35 vinařství. Letní sezónu, kdy se tato vína pijí nejvíc, odstartuje akce organizovaná Vinařským fondem Den bublinek. Uskuteční se 19. června na Moravském náměstí v Brně.
Dlouhodobý růst popularity perlivých vín u nás potvrzují mimo jiné i data agentury YouGov (srovnání let 2025 vs. 2024), podle nichž např. segment italského Prosecca zaznamenal enormní meziroční nárůst - spotřeba na jednu domácnost vyskočila o 30,9 %. Stále silněji se však v tomto segmentu prosazují domácí moravští a čeští producenti pod jednotným konceptem „bublinky“.
Projekt spustil Vinařský fond na podzim roku 2024 a zatím se vyvíjí velmi slibně. „Zatímco v loňském roce se do projektu aktivně zapojilo patnáct vinařství, k začátku letošního června jejich počet stoupl na třicet pět. Současně narůstá i objem produkce. V loňském roce bylo na trh dodáno celkem sedmdesát tisíc lahví, zatímco letos produkce dosáhla už sto padesáti osmi tisíc lahví a čtyřicet tisíc plechovek. Ty jsou letošní novinka, menší a praktičtější balení v plechu je mezi zákazníky stále oblíbenější,“ zdůraznil Zbyněk Vičar, ředitel Vinařského fondu.
Spokojeni jsou i vinaři, kteří se do projektu zapojili. „Bohužel kvůli vysokému zájmu o naše „bublinky“ je na žádné jiné akci než na Dni bublinek 19.6. prezentovat nebudeme, jelikož se nám prodávají velice dobře. Budeme rádi, když si se zásobou vystačíme do konce prázdnin,“ odpověděl v předsezónní anketě Vinařského fondu například vinař Dominik Káňa.
Značka získává pozice i v regálech obchodních řetězců. V nabídce už ji mají čtyři z nich – Makro, Albert, Kaufland a Globus.
„O bublinky je mezi spotřebiteli zatím pozvolný, ale stabilně rostoucí zájem – lidé si k nim postupně hledají cestu. Zato poptávka obchodních řetězců oproti minulému roku už výrazně roste, protože vidí potenciál této nové značky a chtějí ji mít v nabídce. Ze zpětné vazby od zákazníků víme, že oceňují především to, že jde o národní značku. Vnímají ji jako něco, co má český původ, jasnou identitu a dává jim smysl ji podporovat,“ popsala situaci Lenka Secká ze společnosti Patria Kobylí.
Od zahraniční konkurence se „bublinky“ liší využitím tradičních místních odrůd a také preferovaným využitím kvasných plynů k jejich sycení. Tedy oxidu uhličitého, který vzniká při kvašení hroznového moštu, je naprosto přírodní a ekologický. Navíc v sobě nese aromatiku dané odrůdy. Konkrétní technologie byla vyvinutá také v České republice.
Projekt „bublinky“ je zatím pořád na startu. „Na celoplošnou kampaň je v tuto chvíli na trhu „bublinek“ málo, i když jsme připravení. Zatím je propagujeme na různých akcích a sociálních sítích. Nejlepšími ambasadory značky jsou ale sami vinaři. V létě tato perlivá svěží vína představí na více než stovce akcí,“ upozornil Vičar.
Bublinky lze snadno poznat podle typického tyrkysového uzávěru s logem na všech lahvích. Značka staví na typických a oblíbených tuzemských odrůdách, kde u bílých variant dominuje Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Müller Thurgau, zatímco růžová vína reprezentují Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Frankovka.
Největší příležitostí, kde mohou lidé tato vína ochutnat, bude nadcházející druhý ročník akce Den bublinek. Uskuteční se v pátek 19. června 2026 od 15:00 do 22:00 hodin. Prostranství na Moravském náměstí před kinem Scala se promění v centrum letní zábavy, kde své nejlepší vzorky nabídne hned šestnáct zapojených vinařství. Návštěvníci se mohou těšit nejen na samotné degustace „bublinek“, ale také na originální míchané drinky z těchto vín, atraktivní barmanskou show v podání vicemistra světa Martina Vogeltanze a hudební doprovod od DJ Folteena a brněnské skupiny Nekapela.
„Loni jsme na „Moraváku“ představili 10 vinařství, teď už je jich šestnáct, a to se nám tam některá už nevešla. Příští rok proto zvažujeme přesun na náměstí Svobody. Bylo by skvělé, kdyby se Den bublinek stal tradičním zpestřením začátku léta v Brně,“ doplnil Vičar.
O značce „bublinky“
Bublinky jsou českou národní značkou perlivých vín, která nabízí alternativu k oblíbeným zahraničním perlivým vínům. Má hravý, lehký a moderní charakter s inovativním přístupem k sycení. Přitom je pevně zakořeněná v domácí tradici.
Podobně jako Svatomartinské tak i „bublinky“ sjednocuje stejný uzávěr, v tomto případě tyrkysový. Nesou také logo „bublinky“ na etiketě, kde je však ponechán prostor pro vizuální identitu daného vinařství.
Tato vína jsou suchá nebo polosuchá, s typickými ovocnými a svěžími tóny, doplněná jemným a bohatým perlením, které vzniká buď kvašením v tanku, nebo šetrným dosycením oxidem uhličitým.
Hrozny pro výrobu „bublinek“ musí pocházet výhradně z České republiky. V případě bílých vín musí alespoň 85 % tvořit odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Müller Thurgau. V případě růžový variant jsou základními odrůdami Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Frankovka.
K dostání jsou u jednotlivých výrobců, vinotékách a v některých obchodních řetězcích. Nově se na trhu objevují i v praktickém balení v plechovce.
Zdroj a foto: vinazmoravyvinazcech.cz/jirihlousekphoto
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