Sauvignon z Prušánek byl v Rochestru vyhlášený nejlepším vínem své kategorie
Brno, 20. května 2026 – Mezinárodní odborná porota prestižní soutěže Great American IWC uplynulý víkend ocenila kvalitu moravských a českých vín, která v silné celosvětové konkurenci vybojovala celkem 141 medailí. Absolutním vítězem své kategorie se stal Sauvignon 2025 z Rodinného vinařství Košut, který získal titul Best in Show, zatímco Vinné sklepy Lechovice si odvážejí platinu za svou Pálavu. Celková bilance české výpravy čítá 18 zlatých, 94 stříbrných a 29 bronzových ocenění.
Letošní ročník soutěže Great American IWC potvrdil, že vína z České republiky patří k absolutní světové špičce. V konkurenci vinařů ze 42 států USA a dalších významných vinařských mocností, jako jsou Argentina, Austrálie, Kanada nebo Slovensko, dokázala česká výprava proměnit 148 přihlášených vzorků ve výjimečný medailový úspěch. Nejvyšší možné ocenění, platinovou medaili, získala Pálava 2023 výběr z hroznů z Vinných sklepů Lechovice a Sauvignon 2025 pozdní sběr z Rodinného vinařství Košut. Právě Sauvignon z Prušánek se stal nejvýše hodnoceným vínem své odrůdy v celé soutěži a obdržel prestižní titul Best in Show.
„Náš Sauvignon pozdní sběr 2025 vyniká podmanivou elegancí, s jemnými aromaty oddenků černého rybízu a kvetoucího černého bezu, které vytvářejí čistý a ušlechtilý projev. V chuti je plný, přesto lehce působící, harmonicky vyvážený jemnou kyselinkou a svěžím tónem, který podtrhuje jeho celkovou noblesu. Má svůj původ v terroiru vinařské obce Prušánky, ve viniční trati Čtvrtky, v těsném sousedství vinařské vesničky Nechory.“uvedl technolog a spolumajitel vítězného vinařství Luděk Košut.
K platinovému úspěchu své Pálavy, která získala v loňském roce také na GREAT AMERICAN IWC zlatou medaili, doplnil jednatel společnosti Vinné sklepy Lechovice, Libor Tvarůžek: “Výjimečnost vítězné Pálavy spočívá v několika faktorech. Předně je to úžasný ročník 2023, ve kterém bylo dostatek srážek i slunečné babí léto. Pro výjimečnou aromatičnost odrůdy Pálava máme v okolí Lechovic ideální půdní podmínky. Třetím faktorem je pak umění vinohradníka a technologa najít termín zralosti hroznů a typ procesu výroby vína tak, aby byla zachována jak aromatická svěžest, tak i očekávaná medovost a mohutnost výběrů.“
Kromě platinových úspěchů se výprava tuzemských vinařů může radovat i z 18 zlatých, 94 stříbrných a 29 bronzových medailí, které si rozdělili vinaři napříč celou Moravou.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum
