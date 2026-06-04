Jízdárna ve Znojmě přivítá Mezinárodní soutěž vín Oenoforum 2026
Brno, 17. června 2026 – Jubilejní 20. ročník prestižní soutěže vín Oenoforum - Czech International Wine Competition 2026, pořádaný Svazem vinařů ČR, se uskuteční ve dnech 17. - 19. června v nově zrekonstruovaných prostorách multifunkčního centra Jízdárna ve Znojmě. Hodnocení vín v jediné mezinárodní soutěži u nás, která se koná pod patronací Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví OIV, bude předcházet odborná konference, tentokrát zaměřená na jednu z nejvýznamnějších bílých odrůd světa – Ryzlink rýnský.
Ryzlink rýnský je považován za jednu z nejčistších odrůdových interpretací terroiru. Jeho charakter, styl i mezinárodní renomé jsou po staletí formovány především tradičními vinařskými oblastmi Německa a Rakouska. Konference s podtitulem „Riesling – quo vadis“ nabídne komplexní pohled na současnost i budoucnost této výjimečné odrůdy z perspektivy vinařů, vědců, marketérů i historiků vína.
„Naší snahou je nabídnout vinařům porovnání různých stylů Ryzlinku rýnského z klíčových oblastí Evropy, v nichž se odrážejí nejen odlišné klimatické a půdní podmínky, ale také rozmanitost vín vyrobených tradičními i zcela moderními technologiemi,“ vysvětlil Martin Půček, ředitel soutěže, a dodal: „O to víc nás těší, že právě taková vinařská kapacita a mezinárodně uznávaná enologická osobnost, jako je profesorka Monika Christmann, bude hlavní hvězdou naší konference. Už proto, že jako čestná prezidentka zastupuje organizaci OIV, která nad OENOFORUM drží patronát jako nad jedinou soutěží v České republice.“
Monika Christmann z univerzity v Geisenheimu se ve své přednášce zaměří na klimatické změny na styl, aroma a výrobní postupy u ryzlinku. Pohled na tradiční styl ryzlinku z oblasti Rheingau, jeho eleganci, strukturu a mimořádnou schopnost zrání potom nabídne Christian Cavallo z legendárního německého vinařství Schloss Vollrads. Marketingovou a obchodní perspektivu včetně SWOT analýzy postavení této odrůdy na trhu přinese vědecká novinářka a uznávaná expertka Alexandra Wrann.
Moderní podobu regionu Wachau, která namísto dřívější mohutnosti sází na eleganci, biodynamiku a maximální projev terroiru, představí progresivní rakouský vinař Franz Hofbauer z vinařství Grabenwerkstatt. Historickou stopu ryzlinku na Znojemsku, kulturní rozměr terroiru a vazby na evropská centra této odrůdy přiblíží historik a vinař Martin Markel z Masarykovy univerzity. Moderní enologická řešení reagující na klimatické změny se zaměřením na problematiku petrolejových tónů (TDN) ve víně nastíní Miloš Vidlář ze společnosti BS vinařské potřeby. Význam prémiových skleněných uzávěrů pro zachování odrůdové čistoty ryzlinků a budování exkluzivní identity značky pak účastníkům přiblíží Robert Výhoda ze společnosti Vinolok.
Nedílnou součástí programu bude exkluzivní řízená degustace více než 21 pečlivě vybraných vzorků vín, která účastníkům umožní přímé srovnání různých stylů ryzlinku a hlubší pochopení jeho potenciálu v kontextu současného světového vinařství.
Organizátorem a pořadatelem soutěže i konference je Svaz vinařů ČR a Národní vinařské centrum. Soutěž podporuje Vinařský fond České republiky a další organizace. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum
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