Znojemská vinařství zvou přes léto na pravidelné degustační akce
Znojmo, 3. července 2026 – Znojmo je domovem vinařství LAHOFER a ZNOVÍN ZNOJMO. Ta pro návštěvníky připravila na léto několik akcí. Každý čtvrtek si můžete vychutnat sunset degustace na Rajské vinici a každý pátek pak degustace v Louckém klášteře.
Sunset degustace na Rajské vinici
Rajská vinice vinařství LAHOFER ve Znojmě přináší každý čtvrtek tematické degustace pod otevřeným nebem. Každý letní čtvrteční podvečer si zde návštěvníci vychutnají výběr vín ze znojemské podoblasti přímo uprostřed historické vinice s panoramatickými výhledy na město, řeku Dyji i okolní krajinu. Každý večer bude věnován jinému tématu. Program představí například Sauvignon v různých stylech, významné viniční tratě Znojemska, archivní vína nebo zábavnou slepou degustaci.
Celou sérii zakončí finálový večer „Best of Rajská vinice“, během kterého návštěvníci vyberou nejlepší víno celé sezony. Degustace povedou účastníky světem odrůd, terroiru, vinařských stylů i senzorického hodnocení vín. Součástí vybraných večerů budou také aroma workshopy, soutěže a další doprovodný program. Degustační stánek Rajská najdete na svahu k řece Dyji pod Mikulášským kostelem ve Znojmě. V případě špatného počasí bude degustace přemístěna do Hotelu LAHOFER. Více na lahofer.cz.
Letní degustace v Louckém klášteře
Léto bude tradičně patřit oblíbeným Letním degustacím v Louckém klášteře, které se uskuteční každý pátek od 3. července do 28. srpna vždy od 19 hodin. Historické prostory kláštera vytvářejí jedinečnou kulisu pro večery s vínem, řízené degustace i pohodové posezení. Jde o ideální spojení kvalitního vína, historie a letní atmosféry.
Ochutnávky proběhnou na nádvoří Louckého kláštera, před Návštěvnickým centrem. V případě nepříznivého počasí nebo konání jiné akce na nádvoří bude degustace přesunuta do vnitřních prostor kláštera. Ten byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě a dnes je hlavním turistickým střediskem Znovínu.
Klášter založil roku 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií. Díky mimořádně příznivému duchovnímu prostředí v Louckém klášteře vznikaly nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších uměleckých artefaktů. Připomeňme si například jedinečnou klášterní knihovnu, která se po zrušení kláštera v rámci josefinských reforem přestěhovala do premonstrátského kláštera na pražském Strahově. V prostorách je také obrazová galerie „Znovínský Louvre“, expozice vinařství a bednářství, prodejny lahových a sudových vín a řada dalších zajímavostí. Více na znovin.cz.
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