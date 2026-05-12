ZNOVÍN ZNOJMO láká nejen na víno, v létě a na podzim uspořádá i velké akce
Brno, 15. května 2026 - ZNOVÍN ZNOJMO patří dlouhodobě mezi nejznámější tuzemská vinařství. Veřejnost si jej spojuje nejen s kvalitními víny a silným vztahem k Jižní Moravě, ale také s oblíbenými akcemi, které každoročně přivádějí do Znojma a okolí tisíce návštěvníků.
Právě propojení vína, gastronomie, turistiky a jedinečné atmosféry vinařského kraje je jedním z důvodů, proč si ZNOVÍN vybudoval silné postavení mezi tuzemskými výrobci. A kam lze tedy během léta a podzimu vyrazit?
Letní degustace v Louckém klášteře
Léto bude tradičně patřit oblíbeným Letním degustacím v Louckém klášteře, které se uskuteční každý pátek od 3. července do 28. srpna. Historické prostory kláštera vytvářejí jedinečnou kulisu pro večery s vínem, řízené degustace i pohodové posezení. Pro řadu návštěvníků jde o ideální spojení kvalitního vína, historie a letní atmosféry.
Noc sv. Vavřince na vinici Peklo
Jednou z nejoriginálnějších akcí sezony bude tradiční Noc sv. Vavřince na vinici Peklo v Šatově, která proběhne 14. srpna. Večerní program přímo mezi vinicemi nabízí neopakovatelnou atmosféru letní Moravy, víno pod širým nebem a zážitek, který si návštěvníci se ZNOVÍNEM spojují již řadu let. Spojení vinice, letního večera a znovínských vín dělá z této události každoroční magnet sezony.
Znojemské historické vinobraní
Pulsující město a okolí přinese tradiční Znojemské historické vinobraní v termínu 11. až 13. září. ZNOVÍN ZNOJMO bude tradičně součástí programu v Louckém klášteře, kde návštěvníky čeká živá hudba, posezení u vína a burčáku i příjemné zázemí během největší vinařské slavnosti regionu. Vinobraní každoročně přitahuje desetitisíce hostů z celé republiky i zahraničí a patří k nejvýznamnějším akcím jižní Moravy.
BURČÁKFEST
Závěr hlavní burčákové sezony obstará BURČÁKFEST, který se uskuteční 26. září. Oblíbená akce je oslavou čerstvého burčáku, dobrého vína, hudby a setkávání v neformální atmosféře. Pro milovníky podzimní Moravy jde o jednu z akcí, kterou si v kalendáři nenechávají ujít.
ZNOVÍN ZNOJMO tak i letos potvrzuje, že nechce být pouze výrobcem vína, ale také tvůrcem zážitků a ambasadorem regionu. Právě spojení kvalitních vín a silných vinařských tradic s atraktivním programem přivádí do Znojma každoročně stále více návštěvníků.
Zdroj a foto: ZNOVÍN ZNOJMO
