Naši vinaři přivezli z mezinárodní soutěže Galicja Vitis tři Šampiony a 22 medailí
Brno, 11. června 2026 – Výjimečným úspěchem našich vinařů skončil 14. ročník mezinárodní soutěže vín Galicja Vitis 2026, který se konal koncem května v polském Zakopaném. V silné mezinárodní konkurenci získala kolekce 38 vzorků od 6 vinařů z České republiky celkem 3 prestižní tituly Šampiona, 12 zlatých a 10 stříbrných medailí.
V ostře sledované kategorii suchých bílých vín (Dry white wines) vybojovalo titul Šampiona skvěle hodnocené Chardonnay ročníku 2023 z vinařství Vinné sklepy U Jeňoura, které od poroty získalo 89,34 bodu. Další dva tituly Šampiona pak putují do Vinařství Baloun. V kategorii polosuchých a polosladkých bílých vín (Semi-dry and semi-sweet white wines) nenašla přemožitele jejich Frankovka Blanc s nejvyšším českým hodnocením 89,67 bodu a v kategorii perlivých a šumivých vín (Semi-sparkling and sparkling wines) získalo nejvyšší ocenění a titul Šampiona jejich Frizzante Cuvée Pinot se ziskem 89,34 bodu.
„Titulů z domácího i světového trhu si nesmírně vážíme, ale dvojitý mezinárodní Šampión z Galicja Vitis je pro nás potvrzením, že náš nekompromisní pohled na kvalitu má celosvětový význam,“ uvedl majitel vinařství Radomil Baloun a dodal: „Je to skvělá energie i pro naše další plány, které aktuálně chystáme pro naše zákazníky.“
Kromě tří nejvyšších titulů Šampiona získala výprava z České republiky dalších 12 zlatých medailí, pro jejichž zisk bylo nutné dosáhnout minimálně 88 bodů, a 10 stříbrných medailí s minimální hranicí 84 bodů. Mezi úspěšné medailisty, kteří potvrdili, že moravské vinařství patří ke světové špičce, se vedle Šampionů zařadila také vína od producentů Vinařství Josef Dufek, Oldřich Drápal, Vinařství Bukovský a Vinařství Gotberg.
Hlavním cílem této renomované soutěže je porovnat kvalitu vín ze střední a východní Evropy s víny ze zbytku vinařského světa a zároveň propagovat kulturu dobrého vína. Vzorky hodnotila mezinárodní porota na 100bodové stupnici v souladu se standardy OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno).
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