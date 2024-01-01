Nealkoholická vína pro naše vinaře představují novou strategickou příležitost
Brno, 20. července 2026 – Segment No & Low (nealko a nízkoalkoholická vína) je jedním z nejrychleji rostoucích oborů světového trhu. Pro tuzemské vinaře představuje velkou příležitost, jak oslovit novou generaci zákazníků. Národní vinařské centrum proto pořádá ve čtvrtek 23. července ve Valticích odbornou masterclass, kterou povede evropská expertka na tuto problematiku Irem Eren.
„Zájem o nealkoholické alternativy úzce souvisí s dlouhodobým trendem umírněnější konzumace alkoholu a proměnou životního stylu, a to zejména u mladších generací. Pro vinaře to otevírá zcela nové prodejní kanály. Umožňuje jim to vstoupit do moderní gastronomie s párováním nealkoholických menu, oslovit zákazníky, kteří by si klasické víno kvůli řízení či zdraví nekoupili, a získat loajalitu nastupující generace spotřebitelů,“ vysvětlila Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra, a zdůraznila, že segment No & Low přestává být vnímán jako okrajová záležitost pro abstinenty, ale stává se strategickým nástrojem pro rozšíření portfolia a posílení konkurenceschopnosti na domácím i exportním trhu.
Podle údajů analytické společnosti IWSR zaznamenal trh s nealkoholickými víny v letech 2019 až 2024 výrazný růst na řadě významných světových trhů. V Kanadě dosáhla průměrná roční míra růstu (CAGR) 27 %, v Japonsku 26 %, v USA 23 %, v Austrálii 18 % a ve Velké Británii 15 %. V Evropě je vývoj pozvolnější, přesto stabilní – v Německu činil průměrný roční růst 9 %, ve Španělsku 6 % a ve Francii 4 %. S růstem trhu se však zvyšují také nároky spotřebitelů na senzorickou kvalitu a věrohodnost produktů, což pro výrobce znamená nutnost precizního zvládnutí technologických postupů.
Výroba kvalitního dealkoholizovaného vína totiž vyžaduje specifické technologické postupy. Nejde pouze o odstranění alkoholu, ale o zachování aromatického profilu, struktury a optimální kyselinky výsledného nápoje. To vyžaduje nejen správný výběr základní suroviny a dealkoholizační metody, ale také orientaci v legislativních pravidlech a značení produktů, která se na jednotlivých trzích liší.
Těmto tématům se bude věnovat seminář pod vedením Irem Eren, DipWSET & Weinakademiker. Eren působí jako nezávislá poradkyně, lektorka a kandidátka na titul Master of Wine. V segmentu No & Low se pohybuje více než patnáct let, spolupracuje s producenty i obchodními organizacemi po celém světě a pravidelně přednáší na mezinárodních fórech, jako je Vinexpo.
Masterclass se koná ve čtvrtek 23. července 2026 od 16:00 do 19:00 hodin v přednáškovém sále Centra Excelence, v sídle Národního vinařského centra ve Valticích. Odborný program nabídne účastníkům komplexní přehled o technologických metodách dealkoholizace, legislativních rámcích a globálních tržních trendech. Teoretickou část navíc doplní řízená degustace 15 vybraných vzorků (12 zahraničních a 3 tuzemských), která v praxi demonstruje různé výrobní styly, technologické přístupy a kvalitativní úrovně moderních nealkoholických vín. Po ukončení oficiální části bude prostor pro neformální diskuzi s přednášející.
Podrobné informace a možnost registrace jsou k dispozici na webových stránkách Národního vinařského centra.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
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